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В Повітряних силах показали уламки ракети, яку загарбники запустили по Україні

20 червня 2024 12:00
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Дмитро Галушка
Редактор
Уламки ракети на Дніпропетровщині
Уламок збитої російської ракети. Фото: Повітряні сили
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

В ніч на 20 червня російські загарбники завдали чергового удару по Україні, застосувавши крилаті ракети та дрони-камікадзе типу Shahed-131/136. Силами протиповітряної оборони було збито 5 ракет та усі 27 дронів.

У Повітряних силах показали уламки однієї зі збитих ворожих ракет.

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Уламки збитої ракети

В Повітряних силах розповіли, що російські крилаті ракети були випущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Вони заходили на територію України з південно-східного напрямку і були збиті протиповітряною обороною у прифронтовій зоні Дніпропетровської області.

уламки ракети
Уламок збитої ракети. Фото: Повітряні сили
уламки ракети з написом
Напис на уламку збитої ракети. Фото: Повітряні сили
уламки
Уламки ракети, що палають. Фото: Повітряні сили

Раніше ми повідомляли, що у ніч проти 20 червня 2024 року армія Росії здійснила чергову комбіновану атаку на Україну, застосувавши 27 ударних безпілотників типу Shahed-131/136 та 9 різних ракет. Під ударами перебували об’єкти критичної інфраструктури, більшість цілей збито. 

Нагадаємо, вночі 20 червня повітряну тривогу оголосили у восьми областях України: у Повітряних силах ЗС України повідомляли про загрозу ударних БпЛА та активність бортів Ту-95МС.

Україна
обстріли
війна в Україні
ракетний удар

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