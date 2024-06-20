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Вночі Україну ворог атакував ракетами та "шахедами" — більшість цілей знищено

20 червня 2024 08:32
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Атака на енергетику України — вночі ППО працювала по ракетах та "шахедах"
Боєць мобільної вогневої групи. Фото: Повітряне командування "Південь"
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

У ніч проти 20 червня 2024 року армія Росії здійснила чергову комбіновану атаку на Україну, застосувавши 27 ударних безпілотників типу Shahed-131/136 та 9 різних ракет. Під ударами перебували об’єкти критичної інфраструктури, більшість цілей збито. 

Про це повідомили в Повітряних силах у четвер, 20 червня.

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Вночі Україну ворог атакував ракетами та "шахедами" — більшість цілей знищено - фото 1
Допис Повітряних сил ЗС України. Фото: скриншот

Вночі окупанти атакували Україну, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БпЛА типу Shahed. Атаковано об’єкти критичної інфраструктури. Основний напрямок удару — Схід України, зокрема Дніпропетровщина. 

Загалом ворог застосував 9 ракет різних типів та 27 ударних БпЛА:

  • 4 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків — повітряний простір над акваторією Каспійського моря);
  • 3 балістичні ракети "Іскандер-М" (з Воронезької області, РФ);
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59 (з повітряного простору над акваторією Азовського моря);
  • 27 ударних БпЛА типу Shahed (район пусків — Приморсько-Ахтарськ, РФ).

Скільки цілей вдалося знищити

Захищали українське небо винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та засоби РЕБ Повітряних сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.

Внаслідок протиповітряного бою збито 32 повітряні цілі:

  • 4 крилаті ракети Х-101/Х-555;
  • 1 керована авіаційна ракета Х-59;
  • 27 ударних БпЛА типу Shahed.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Київській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях.

Вночі Україну ворог атакував ракетами та "шахедами" — більшість цілей знищено - фото 2
Допис Повітряних сил ЗС України. Фото: скриншот

Нагадаємо, вночі 20 червня повітряну тривогу оголосили у восьми областях України: у Повітряних силах ЗС України повідомляли про загрозу ударних БпЛА та активність бортів Ту-95МС.

У ніч проти 20 червня ворожі дрони-камікадзе завдали нового масованого удару по об'єктах української енергетики: в Укренерго повідомили про наслідки. 

Також ми писали, що у середу ввечері російські окупанти в черговий раз обстріляли Херсон: внаслідок удару загинув 52-річний чоловік.

війна
безпілотники
Укренерго
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ракетний удар
Повітряні Сили ЗСУ
Шахед

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