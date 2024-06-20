Атака на энергетику Украины — ночью ПВО работала по ракетам и "шахедам"

Боец мобильной огневой группы. Фото: Воздушное командование "Юг"

В ночь на 20 июня 2024 года армия России совершила очередную комбинированную атаку на Украину, применив 27 ударных беспилотников типа Shahed-131/136 и 9 разных ракет. Под ударами находились объекты критической инфраструктуры, большинство целей сбито.

Об этом сообщили в Воздушных силах в четверг, 20 июня.

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Сообщение Воздушных сил ВС Украины. Фото: скриншот

Ночью оккупанты атаковали Украину, применив ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные БпЛА типа Shahed. Атакованы объекты критической инфраструктуры. Основное направление удара — восток Украины, в частности Днепропетровщина.

Всего враг применил 9 ракет разных типов и 27 ударных БпЛА:

4 крылатые ракеты Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков — воздушное пространство над акваторией Каспийского моря);

3 баллистические ракеты "Искандер-М" (из Воронежской области, РФ);

2 управляемые авиационные ракеты Х-59 (из воздушного пространства над акваторией Азовского моря);

27 ударных БпЛА типа Shahed (район пусков — Приморско-Ахтарск, РФ).

Сколько целей удалось уничтожить

Защищали украинское небо истребители, зенитные ракетные подразделения и средства РЭБ Воздушных сил, расчет мобильных огневых групп Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбиты 32 воздушные цели:

4 крылатые ракеты Х-101/Х-555;

1 управляемая авиационная ракета Х-59;

27 ударных БпЛА типа Shahed.

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Полтавской и Винницкой областях.

Сообщение Воздушных сил ВС Украины. Фото: скриншот

Напомним, ночью 20 июня воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины: в Воздушных силах ВС Украины сообщали об угрозе ударных БпЛА и активности бортов Ту-95МС.

В ночь на 20 июня вражеские дроны-камикадзе нанесли новый массированный удар по объектам украинской энергетики: в Укрэнерго сообщили о последствиях.

Также мы писали, что в среду вечером российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон: в результате удара погиб 52-летний мужчина.