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В Воздушных силах рассказали, откуда летела ракета, убившая людей в селе Гроза

6 октября 2023 12:19
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Воздушных силах рассказали, откуда летела ракета, убившая людей в селе Гроза
Спасатели разбирают завалы в селе Гроза. Фото: t.me/mvs_ukraine
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российские захватчики могли нанести удар по селу Гроза Харьковской области из Воронежской области Российской Федерации. Враг применил баллистическую ракету "Искандер".

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Он пояснил, что с начала воздушной тревоги до удара прошло около 10 минут.

"Если не ошибаются, около 10 минут там было от тревоги до удара. Баллистика же может лететь как с небольшого расстояния, так и с дальней. Была информация о том, что возможен удар из Воронежской области. Поэтому баллистика — это немного времени", — отметил Игнат.

Отметим, что Воронежская область расположена у восточной границы Украины и граничит с Луганской областью.

Напомним, в четверг, 5 октября, российские террористы обстреляли Купянский район Харьковщины. Разбор завалов продолжается.

Также мы писали, что в селе Гроза Харьковской области увеличилось количество погибших в результате российских обстрелов. Известно, что враг убил 51 гражданского человека.

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