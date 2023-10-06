В Воздушных силах рассказали, откуда летела ракета, убившая людей в селе Гроза

Спасатели разбирают завалы в селе Гроза. Фото: t.me/mvs_ukraine

Российские захватчики могли нанести удар по селу Гроза Харьковской области из Воронежской области Российской Федерации. Враг применил баллистическую ракету "Искандер".

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Читайте также:

Людей убила ракета "Искандер"

Он пояснил, что с начала воздушной тревоги до удара прошло около 10 минут.

"Если не ошибаются, около 10 минут там было от тревоги до удара. Баллистика же может лететь как с небольшого расстояния, так и с дальней. Была информация о том, что возможен удар из Воронежской области. Поэтому баллистика — это немного времени", — отметил Игнат.

Отметим, что Воронежская область расположена у восточной границы Украины и граничит с Луганской областью.

Напомним, в четверг, 5 октября, российские террористы обстреляли Купянский район Харьковщины. Разбор завалов продолжается.

Также мы писали, что в селе Гроза Харьковской области увеличилось количество погибших в результате российских обстрелов. Известно, что враг убил 51 гражданского человека.