В Повітряних силах розповіли, звідки летіла ракета, яка вбила людей у селі Гроза

Рятувальники розбирають завали у селі Гроза. Фото: t.me/mvs_ukraine

Російські загарбники могли завдати удару по селу Гроза Харківської області з Воронезької області Російської Федерації. Ворог застосував балістичну ракету "Іскандер".

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Він пояснив, що від початку повітряної тривоги до удару пройшло близько 10 хвилин.

"Якщо не помиляються, близько 10 хвилин там було від тривоги до удару. Балістика ж може летіти як з невеликої відстані, так і з дальньої. Була інформація про те, що можливий удар з Воронезької області. Тому балістика — це небагато часу", — зазначив Ігнат.

Зазначимо, що Воронезька область розташована біля східного кордону України та межує з Луганської областю.

Нагадаємо, у четвер, 5 жовтня, російські терористи обстріляли Куп'янський район Харківщини. Розбір завалів продовжується.

Також ми писали, що у селі Гроза Харківської області збільшилася кількість загиблих внаслідок російських обстрілів. Відомо, що ворог убив 51 цивільну людину.