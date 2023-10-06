В Повітряних силах розповіли, звідки летіла ракета, яка вбила людей у селі Гроза
Російські загарбники могли завдати удару по селу Гроза Харківської області з Воронезької області Російської Федерації. Ворог застосував балістичну ракету "Іскандер".
Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
Людей вбила ракета "Іскандер"
Він пояснив, що від початку повітряної тривоги до удару пройшло близько 10 хвилин.
"Якщо не помиляються, близько 10 хвилин там було від тривоги до удару. Балістика ж може летіти як з невеликої відстані, так і з дальньої. Була інформація про те, що можливий удар з Воронезької області. Тому балістика — це небагато часу", — зазначив Ігнат.
Зазначимо, що Воронезька область розташована біля східного кордону України та межує з Луганської областю.
Нагадаємо, у четвер, 5 жовтня, російські терористи обстріляли Куп'янський район Харківщини. Розбір завалів продовжується.
Також ми писали, що у селі Гроза Харківської області збільшилася кількість загиблих внаслідок російських обстрілів. Відомо, що ворог убив 51 цивільну людину.