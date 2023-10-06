Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В Повітряних силах розповіли, звідки летіла ракета, яка вбила людей у селі Гроза arrow

В Повітряних силах розповіли, звідки летіла ракета, яка вбила людей у селі Гроза

6 жовтня 2023 12:19
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Повітряних силах розповіли, звідки летіла ракета, яка вбила людей у селі Гроза
Рятувальники розбирають завали у селі Гроза. Фото: t.me/mvs_ukraine
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські загарбники могли завдати удару по селу Гроза Харківської області з Воронезької області Російської Федерації. Ворог застосував балістичну ракету "Іскандер".

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Людей вбила ракета "Іскандер"

Він пояснив, що від початку повітряної тривоги до удару пройшло близько 10 хвилин.

"Якщо не помиляються, близько 10 хвилин там було від тривоги до удару. Балістика ж може летіти як з невеликої відстані, так і з дальньої. Була інформація про те, що можливий удар з Воронезької області. Тому балістика — це небагато часу", — зазначив Ігнат.

Зазначимо, що Воронезька область розташована біля східного кордону України та межує з Луганської областю.

Нагадаємо, у четвер, 5 жовтня, російські терористи обстріляли Куп'янський район Харківщини. Розбір завалів продовжується.

Також ми писали, що у селі Гроза Харківської області збільшилася кількість загиблих внаслідок російських обстрілів. Відомо, що ворог убив 51 цивільну людину.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

None

Менше, ніж обвалений міст у Києві: скільки Одеса витратила на ЗСУ у 2023

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

17:09 Хто має право служити в ЗСУ за місцем проживання: повний перелік

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз