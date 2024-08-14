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В ПС показали кадры, как погибший пилот Александр Мигуля запускал авиабомбы AASM Hammer

14 августа 2024 19:47
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Воздушные Силы опубликовали кадры запуска французских авиабомб AASM Hammer
Запуск авиабомб AASM Hammer. Фото: Юрий Игнат/Facebook
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Воздушные силы Украины обнародовали эксклюзивные видеоматериалы, демонстрирующие, как украинский летчик применяет французские управляемые авиабомбы AASM Hammer. Эти высокотехнологичные боеприпасы очень эффективны, но их использование также несет большой риск для пилотов, которые должны приближаться к вражеским системам ПВО.

Об этом сообщил спикер Воздушных Сил Юрий Игнат в среду, 14 августа.

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На видео зафиксирован момент, когда пилот Александр Мигуля из 40-й бригады тактической авиации, части воздушного командования "Центр" оставил точные сбросы авиабомбы AASM Hammer. К сожалению, Александр погиб во время выполнения боевого задания 12 августа 2024 года.

"Кадры применения французских управляемых авиабомб AASM Hammer, снятые украинским пилотом, публикую раньше, чем планировалось — в память об Александре", — заявил Игнат.

Он отметил, что использование современных систем вооружения, таких как американские противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, авиабомбы GBU-62 JDAM-ER и французские AASM Hammer, требует от пилотов особых тактических навыков и близкого подлета к вражеским ПВО и истребителям.

"Из-за всех этих рисков — вражеские ракеты и сложность выполнения задач на старой советской технике, иногда имеем горькие потери", — добавил Игнат.

Напомним, в понедельник, 12 августа, во время выполнения боевой задачи погиб капитан Александр Мигуля. За время службы он совершил более 160 боевых вылетов, а также был награжден орденами "За мужество" III и II степеней.

Александр Мигуля. Фото: Facebook
Александр Мигуля. Фото: Facebook

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