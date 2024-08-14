Повітряні Сили опублікували кадри запуску французьких авіабомб AASM Hammer

Запуск авіабомб AASM Hammer. Фото: Юрій Інат/Facebook

Повітряні сили України оприлюднили ексклюзивні відеоматеріали, що демонструють, як український льотчик застосовує французькі керовані авіабомби AASM Hammer. Ці високотехнологічні боєприпаси є дуже ефективними, але їх використання також несе великий ризик для пілотів, які повинні наближатися до ворожих систем ППО.

Про це повідомив речник Повітряних Сил Юрій Ігнат у середу, 14 серпня.

Читайте також:

Пуски французьких авіабомб

На відео зафіксовано момент, коли пілот Олександр Мигуля з 40-ї бригади тактичної авіації, частини повітряного командування "Центр", залишив точні скиди авіабомби AASM Hammer. На жаль, Олександр загинув під час виконання бойового завдання 12 серпня 2024 року.

"Кадри застосування французьких керованих авіабомб AASM Hammer, зняті українським пілотом, публікую раніше, ніж планувалось – в пам'ять про Олександра", — заявив Ігнат.

Він зазначив, що використання сучасних систем озброєння, таких як американські протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM, авіабомби GBU-62 JDAM-ER та французькі AASM Hammer, вимагає від пілотів особливих тактичних навичок і близького підльоту до ворожих ППО та винищувачів.

"Через усі ці ризики — ворожі ракети та складність виконання завдань на старій радянській техніці, інколи маємо гіркі втрати", — додав Ігнат.

Нагадаємо, у понеділок, 12 серпня, під час виконання бойового завдання загинув капітан Олександр Мигуля. Відомо, що він був командувачем авіаційної ланки.