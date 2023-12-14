В районе Гомеля готовятся к строительству военного городка, — Гаюн

Белорусские военнослужащие. Фото: Минобороны Беларуси

В Гомельском районе Беларуси идет подготовка к строительству военного городка. Оно будет предназначено для Южного оперативного командования.

Об этом сообщает Беларускі Гаюн.

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"Появились новые факты, подтверждающие подготовку к строительству военного городка в Гомельском районе для Южного оперативного командования", — говорится в сообщении.

По данным мониторинговой группы, он будет построен на базе пяти заброшенных детских лагерей, расположенных в урочище возле с. Новая Буда в Приборском сельсовете Гомельского района.

Место расположения военного городка. Фото: Гаюн

В районе бывшего детского лагеря "Галактика" расположен клуб активного отдыха "Корсар". Там сообщили о смене игровой площадки, однако причину не назвали.

В Гаюне считают, что это может быть связано со строительством военного городка.

Еще одним подтверждением назвали появление тендера на вырубку деревьев и кустарников и вывоз строительных отходов с места строительства военного городка.

Скриншот поста Гаюна

Скриншот поста Гаюна

Напомним, что в Беларуси в пограничные войска было призвано рекордное количество срочников за последние десять лет. Уже 25 ноября новоизбранные призывники приняли присягу.

Также мы писали, что в КГБ Белоруссии заявили, что Польша якобы готовится к "терактам и захватам" на территории страны. Там полагают, что для этого проходят подготовку семь групп.