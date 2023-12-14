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В районі Гомеля готуються до будівництва військового містечка, — Гаюн

14 грудня 2023 13:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В районі Гомеля готуються до будівництва військового містечка, — Гаюн
Білоруські військовослужбовці. Фото: Міноборони Білорусі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Гомельському районі Білорусі йде підготовка до будівництва військового містечка. Воно буде призначене для Південного оперативного командування.

Про це повідомляє Беларускі Гаюн.

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"З'явилися нові факти, що підтверджують підготовку до будівництва військового містечка в Гомельському районі для Південного оперативного командування", — йдеться у повідомленні.

За даними моніторингової групи, його побудують на базі п'яти занедбаних дитячих таборів, що розташовані в урочищі біля с. Нова Буда в Приборській сільраді Гомельського району. 

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Місце розташування військового містечка. Фото: Гаюн

Наразі у районі колишнього дитячого табору "Галактика" розташований клуб активного відпочинку "Корсар". Там повідомили про зміну ігрового майданчика, проте причину не назвали. 

У Гаюні вважають, що це може бути пов'язано з будівництвом військового містечка.

Ще одним підтвердженням там назвали появу тендера на вирубку дерев і чагарників та вивезення будівельних відходів з місця будівництва військового містечка.

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Скриншот допису Гаюна
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Скриншот допису Гаюна

Нагадаємо, що у Білорусі до прикордонних військ було призвано рекордну кількість строковиків за останні десять років. Вже 25 листопада новообрані призовники склали присягу.

Також ми писали, що у КДБ Білорусі заявили, що Польща нібито готується до "терактів і захоплення" на території країни. Там вважають, що для цього проходять підготовку сім груп.

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