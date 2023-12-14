В районі Гомеля готуються до будівництва військового містечка, — Гаюн
У Гомельському районі Білорусі йде підготовка до будівництва військового містечка. Воно буде призначене для Південного оперативного командування.
Про це повідомляє Беларускі Гаюн.
Будівництво військового містечка на півдні Білорусі
"З'явилися нові факти, що підтверджують підготовку до будівництва військового містечка в Гомельському районі для Південного оперативного командування", — йдеться у повідомленні.
За даними моніторингової групи, його побудують на базі п'яти занедбаних дитячих таборів, що розташовані в урочищі біля с. Нова Буда в Приборській сільраді Гомельського району.
Наразі у районі колишнього дитячого табору "Галактика" розташований клуб активного відпочинку "Корсар". Там повідомили про зміну ігрового майданчика, проте причину не назвали.
У Гаюні вважають, що це може бути пов'язано з будівництвом військового містечка.
Ще одним підтвердженням там назвали появу тендера на вирубку дерев і чагарників та вивезення будівельних відходів з місця будівництва військового містечка.
Нагадаємо, що у Білорусі до прикордонних військ було призвано рекордну кількість строковиків за останні десять років. Вже 25 листопада новообрані призовники склали присягу.
Також ми писали, що у КДБ Білорусі заявили, що Польща нібито готується до "терактів і захоплення" на території країни. Там вважають, що для цього проходять підготовку сім груп.
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