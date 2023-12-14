В районі Гомеля готуються до будівництва військового містечка, — Гаюн

Білоруські військовослужбовці. Фото: Міноборони Білорусі

У Гомельському районі Білорусі йде підготовка до будівництва військового містечка. Воно буде призначене для Південного оперативного командування.

Про це повідомляє Беларускі Гаюн.

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"З'явилися нові факти, що підтверджують підготовку до будівництва військового містечка в Гомельському районі для Південного оперативного командування", — йдеться у повідомленні.

За даними моніторингової групи, його побудують на базі п'яти занедбаних дитячих таборів, що розташовані в урочищі біля с. Нова Буда в Приборській сільраді Гомельського району.

Місце розташування військового містечка. Фото: Гаюн

Наразі у районі колишнього дитячого табору "Галактика" розташований клуб активного відпочинку "Корсар". Там повідомили про зміну ігрового майданчика, проте причину не назвали.

У Гаюні вважають, що це може бути пов'язано з будівництвом військового містечка.

Ще одним підтвердженням там назвали появу тендера на вирубку дерев і чагарників та вивезення будівельних відходів з місця будівництва військового містечка.

Скриншот допису Гаюна

Скриншот допису Гаюна

Нагадаємо, що у Білорусі до прикордонних військ було призвано рекордну кількість строковиків за останні десять років. Вже 25 листопада новообрані призовники склали присягу.

Також ми писали, що у КДБ Білорусі заявили, що Польща нібито готується до "терактів і захоплення" на території країни. Там вважають, що для цього проходять підготовку сім груп.