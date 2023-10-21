В СНБО рассказали, будут ли переговоры с РФ о прекращении огня

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: Reuters

Переговоров о прекращении огня с Россией не будет. Они возможны только при возвращении Москвой оккупированных территорий Украины.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Kyodo News.

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Переговоров с Россией не будет

Данилов подчеркнул, что ситуация в корне изменится, как только с Запада прибудут истребители F-16. В то же время он считает, что трудно предсказать время, необходимое для возвращения всей оккупированной территории.

Данилов также прокомментировал укрепление связей РФ с Китаем.

"Москва потеряла свою независимость и теперь вынуждена полагаться на такие страны как Китай, Северная Корея и Иран", — считает Данилов.

В то же время секретарь СНБО отверг вероятность прекращения огня при посредничестве Пекина.

Ранее мы сообщали, что Украина решила перенести часть производства собственных ракет за границу. Это сделали для того, чтобы не допустить российские удары.

Напомним, что после того, как Украина получит дальнобойные ракеты ATACMS, военные не будут использовать их для ударов по территории России. На этот счет у Украины есть договоренность с иностранными партнерами.