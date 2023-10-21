В РНБО розповіли, чи будуть переговори з РФ щодо припинення вогню

Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: Reuters

Переговорів про припинення вогню з Росією не буде. Вони можливі лише за умови повернення Москвою окупованих територій України.

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю Kyodo News.

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Переговорів з Росією не буде

Данілов наголосив, що ситуація докорінно зміниться, як тільки із Заходу прибудуть винищувачі F-16. Водночас він вважає, що важко передбачити час, необхідний для повернення всієї окупованої території.

Данілов також прокоментував зміцнення зв’язків РФ із Китаєм.

"Москва втратила свою незалежність і тепер змушена покладатися на такі країни, як Китай, Північна Корея та Іран", — вважає Данілов.

Водночас секретар РНБО відкинув ймовірність припинення вогню за посередництва Пекіна.

Раніше ми повідомляли, що Україна вирішила перенести частину виробництва власних ракет за кордон. Це зробили для того, аби не допустити російських ударів.

Нагадуємо, що після того, як Україна отримає далекобійні ракети ATACMS, військові не будуть використовувати їх для ударів по території Росії. З цього приводу в України є домовленість з іноземними партнерами.