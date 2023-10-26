Партизаны объяснили, почему россиянам не хватает топлива в Мариуполе

У российских оккупантов возникли проблемы с топливом в Мариуполе, — Атеш
Члены военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" зафиксировали проблемы с топливом для российских военных во временно оккупированном Мариуполе. Это связано с активными боевыми действиями на Авдеевском направлении и усложнением логистики.
Об этом сообщили в телеграмм-канале "Атеш".
Что удалось увидеть партизанам
"Наши агенты совместно с представителями "Мариуполь Спротив" зафиксировали массовую переброску различной военной техники и автоцистерн по Мариуполю. Они направляются в сторону Запорожской области и Авдеевки", — говорится в сообщении.
Почему россияне перебрасывают технику
По их информации, такие действия оккупантов связаны с активным наступлением армии РФ на Авдеевку. Также одной из причин является усложнение с перевозкой вооружения.
"Оккупантам приходится подвозить топливо из глубокого тыла российских регионов", — объяснили украинские партизаны.
Напомним, ранее местные жители временно оккупированного Мариуполя зафиксировали перемещение вражеской техники. Большое количество грузовиков из БК из Новоазовска двигалось в сторону Бердянска.
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