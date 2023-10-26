Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow У российских оккупантов возникли проблемы с топливом в Мариуполе, — Атеш arrow

У российских оккупантов возникли проблемы с топливом в Мариуполе, — Атеш

26 октября 2023 14:34
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Партизаны объяснили, почему россиянам не хватает топлива в Мариуполе
Зафиксированный вражеский грузовик с топливом в Мариуполе. Фото: Атеш
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Члены военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" зафиксировали проблемы с топливом для российских военных во временно оккупированном Мариуполе. Это связано с активными боевыми действиями на Авдеевском направлении и усложнением логистики.

Об этом сообщили в телеграмм-канале "Атеш".

Читайте также:

Что удалось увидеть партизанам

"Наши агенты совместно с представителями "Мариуполь Спротив" зафиксировали массовую переброску различной военной техники и автоцистерн по Мариуполю. Они направляются в сторону Запорожской области и Авдеевки", — говорится в сообщении.

оккупанты не имеют топлива в Мариуполе
Зафиксированный вражеский грузовик с топливом в Мариуполе. Фото: Атеш

Почему россияне перебрасывают технику

По их информации, такие действия оккупантов связаны с активным наступлением армии РФ на Авдеевку. Также одной из причин является усложнение с перевозкой вооружения.

оккупанты не имеют топлива в Мариуполе
Зафиксированный вражеский грузовик с топливом в Мариуполе. Фото: Атеш

"Оккупантам приходится подвозить топливо из глубокого тыла российских регионов", — объяснили украинские партизаны.

Напомним, ранее местные жители временно оккупированного Мариуполя зафиксировали перемещение вражеской техники. Большое количество грузовиков из БК из Новоазовска двигалось в сторону Бердянска.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

06:40Цены на металлолом в октябре: сколько стоит 1 кг черных металлов в Украине

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме