Партизаны объяснили, почему россиянам не хватает топлива в Мариуполе

Зафиксированный вражеский грузовик с топливом в Мариуполе. Фото: Атеш

Члены военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" зафиксировали проблемы с топливом для российских военных во временно оккупированном Мариуполе. Это связано с активными боевыми действиями на Авдеевском направлении и усложнением логистики.

Об этом сообщили в телеграмм-канале "Атеш".

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"Наши агенты совместно с представителями "Мариуполь Спротив" зафиксировали массовую переброску различной военной техники и автоцистерн по Мариуполю. Они направляются в сторону Запорожской области и Авдеевки", — говорится в сообщении.

Зафиксированный вражеский грузовик с топливом в Мариуполе. Фото: Атеш

Почему россияне перебрасывают технику

По их информации, такие действия оккупантов связаны с активным наступлением армии РФ на Авдеевку. Также одной из причин является усложнение с перевозкой вооружения.

Зафиксированный вражеский грузовик с топливом в Мариуполе. Фото: Атеш

"Оккупантам приходится подвозить топливо из глубокого тыла российских регионов", — объяснили украинские партизаны.

Напомним, ранее местные жители временно оккупированного Мариуполя зафиксировали перемещение вражеской техники. Большое количество грузовиков из БК из Новоазовска двигалось в сторону Бердянска.