Партизани пояснили, чому росіянам не вистачає пального в Маріуполі

Зафіксовані ворожі вантажівки з пальним у Маріуполі. Фото: Атеш

Члени військового руху українців і кримських татар "Атеш" зафіксували проблеми з пальним для російських військових в тимчасово окупованому Маріуполі. Це пов'язано з активними бойовими діями на Авдіївському напрямку та ускладненням логістики.

Про це повідомили у телеграм-каналі "Атеш".

Читайте також:

Що вдалося побачити партизанам

"Наші агенти, спільно з представниками "Маріуполь Спротив" зафіксували масове перекидання різної військової техніки та автоцистерн по Маріуполю. Вони прямують у бік Запорізької області та Авдіївки", — йдеться у повідомленні.

Зафіксовані ворожі вантажівки з пальним у Маріуполі. Фото: Атеш

Чому росіяни перекидають техніку

За їхньою інформацією, такі дії окупантів пов'язані з активним наступом армії РФ на Авдіївку. Також однією з причин є ускладнення з перевезенням озброєння.

Зафіксовані ворожі вантажівки з пальним у Маріуполі. Фото: Атеш

"Окупантам доводиться підвозити паливо з глибокого тилу російських регіонів", — пояснили українські партизани.

Нагадаємо, раніше місцеві жителі тимчасово окупованого Маріуполя зафіксували переміщення ворожої техніки. Велика кількість вантажівок з БК з Новоазовська рухалася в бік Бердянська.