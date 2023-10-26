Партизани пояснили, чому росіянам не вистачає пального в Маріуполі

В російських окупантів виникли проблеми з пальним у Маріуполі, — Атеш
Члени військового руху українців і кримських татар "Атеш" зафіксували проблеми з пальним для російських військових в тимчасово окупованому Маріуполі. Це пов'язано з активними бойовими діями на Авдіївському напрямку та ускладненням логістики.
Про це повідомили у телеграм-каналі "Атеш".
Що вдалося побачити партизанам
"Наші агенти, спільно з представниками "Маріуполь Спротив" зафіксували масове перекидання різної військової техніки та автоцистерн по Маріуполю. Вони прямують у бік Запорізької області та Авдіївки", — йдеться у повідомленні.
Чому росіяни перекидають техніку
За їхньою інформацією, такі дії окупантів пов'язані з активним наступом армії РФ на Авдіївку. Також однією з причин є ускладнення з перевезенням озброєння.
"Окупантам доводиться підвозити паливо з глибокого тилу російських регіонів", — пояснили українські партизани.
Нагадаємо, раніше місцеві жителі тимчасово окупованого Маріуполя зафіксували переміщення ворожої техніки. Велика кількість вантажівок з БК з Новоазовська рухалася в бік Бердянська.
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