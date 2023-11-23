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В Службе внешней разведки объяснили, как Россия надеется победить Украину

23 ноября 2023 12:35
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Службе внешней разведки объяснили, как Россия надеется победить Украину
Глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко. Фото: Служба внешней разведки
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Война России против Украины вошла в стадию войны на истощение. Все большее число факторов показывает, что Кремль готов вести войну столько, сколько нужно. При этом враг надеется, что внутренние противоречия ослабят Украину.

Об этом в своей статье написал глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко.

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Кремль считает, что достаточно военно-технических, экономических и человеческих ресурсов для боевых действий с Украиной на текущем уровне еще в течение длительного периода. В то же время в Москве убеждены, что внутренние ресурсы Украины якобы "приближаются к полному исчерпанию".

Глава СВР считает, что с подачи ФСБ РФ (считающего текущую стратегию по подрыву западной военной, экономической и политической помощи малоэффективной) российские власти планируют скорректировать стратегию. "Ключом" к победе РФ является внутренняя дестабилизация в Украине.

"Ключ" к победе РФ

Враг планирует сконцентрировать усилия на трех направлениях:

  • давление по всей линии фронта с захватом отдельных, политически и медийно важных точек, в частности, Авдеевки;
  • уничтожение зимой критической инфраструктуры (электростанции, нефтеперерабатывающие заводы, транспортные узлы) для снижения качества жизни;
  • подрыв общественного единства из-за подпитки амбиций и провоцирования военных ("только они могут навести порядок"), оппозиционных политических сил ("только они достойны руководить Украиной").

Российские специалисты считают, что в Украине должна сформироваться критическая масса недовольства политикой действующей власти. При этом россиянам безразлично кто придет к власти после действующего руководства. Они убеждены, что кто бы это ни был, он не сможет овладеть ситуацией, а Украина погрузится в хаос.

Они также надеются, что, в конце концов, Запад не только приостановит помощь Украине, но и выйдет на РФ с предложениями о срочных переговорах и приостановлении войны.

Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский на днях в своем обращении упомянул, что Украине следует готовиться к непростой зиме. Так, Украина получает новые средства и возможности для противодействия российским ударам.

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