В Службі зовнішньої розвідки пояснили, як Росія сподівається перемогти Україну

Очільник Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко. Фото: Служба зовнішньої розвідки

Війна Росії проти України увійшла у стадію війни на виснаження. Дедалі більше факторів свідчать, що Кремль готовий вести війну стільки скільки треба. При цьому ворог сподівається, що внутрішні протиріччя ослаблять Україну.

Про це у своїй статті написав голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко.

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Кремль вважає, що має достатньо військово-технічних, економічних та людських ресурсів для бойових дій з Україною на поточному рівні ще упродовж тривалого періоду. Водночас у Москві переконані, що внутрішні ресурси України нібито "наближаються до повного вичерпання".

Голова СЗР вважає, що з подачі ФСБ РФ (яке вважає поточну стратегію з підриву західної воєнної, економічної та політичної допомоги малоефективною) російська влада планує скорегувати стратегію. "Ключем" до перемоги РФ є внутрішня дестабілізація в Україні.

"Ключ" до перемоги РФ

Ворог планує сконцентрувати зусилля на трьох напрямках:

тиск по всій лінії фронту із захопленням окремих, політично і медійно важливих точок, зокрема Авдіївки;

знищення взимку критичної інфраструктури (електростанції, нафтопереробні заводи, транспортні вузли) для зниження якості життя;

підрив суспільної єдності через підживлення амбіцій і провокування військових ("лише вони можуть навести лад"), опозиційних політичних сил ("тільки вони гідні керувати Україною").

Російські фахівці вважають, що в Україні має сформуватись критична маса невдоволення політикою чинної влади. При цьому росіянам байдуже хто прийде до влади після чинного керівництва. Вони переконані, що хто б це не був, він не зможе опанувати ситуацію, а Україна порине у хаос.

Вони також сподіваються, що зрештою Захід не лише призупинить допомогу Україні, але й вийде на РФ з пропозиціями про термінові переговори та призупинення війни.

Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський днями у своєму зверненні згадав, що Україні слід готуватися до непростої зими. Так, Україна отримує нові засоби та можливості для протидії російським ударам.