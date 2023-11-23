Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В Службі зовнішньої розвідки пояснили, як Росія сподівається перемогти Україну arrow

В Службі зовнішньої розвідки пояснили, як Росія сподівається перемогти Україну

23 листопада 2023 12:35
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Службі зовнішньої розвідки пояснили, як Росія сподівається перемогти Україну
Очільник Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко. Фото: Служба зовнішньої розвідки
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Війна Росії проти України увійшла у стадію війни на виснаження. Дедалі більше факторів свідчать, що Кремль готовий вести війну стільки скільки треба. При цьому ворог сподівається, що внутрішні протиріччя ослаблять Україну.

Про це у своїй статті написав голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко.

Читайте також:

Росія впевнена у своїх силах

Кремль вважає, що має достатньо військово-технічних, економічних та людських ресурсів для бойових дій з Україною на поточному рівні ще упродовж тривалого періоду. Водночас у Москві переконані, що внутрішні ресурси України нібито "наближаються до повного вичерпання".

Голова СЗР вважає, що з подачі ФСБ РФ (яке вважає поточну стратегію з підриву західної воєнної, економічної та політичної допомоги малоефективною) російська влада планує скорегувати стратегію. "Ключем" до перемоги РФ є внутрішня дестабілізація в Україні.

"Ключ" до перемоги РФ

Ворог планує сконцентрувати зусилля на трьох напрямках:

  • тиск по всій лінії фронту із захопленням окремих, політично і медійно важливих точок, зокрема Авдіївки;
  • знищення взимку критичної інфраструктури (електростанції, нафтопереробні заводи, транспортні вузли) для зниження якості життя;
  • підрив суспільної єдності через підживлення амбіцій і провокування військових ("лише вони можуть навести лад"), опозиційних політичних сил ("тільки вони гідні керувати Україною").

Російські фахівці вважають, що в Україні має сформуватись критична маса невдоволення політикою чинної влади. При цьому росіянам байдуже хто прийде до влади після чинного керівництва. Вони переконані, що хто б це не був, він не зможе опанувати ситуацію, а Україна порине у хаос.

Вони також сподіваються, що зрештою Захід не лише призупинить допомогу Україні, але й вийде на РФ з пропозиціями про термінові переговори та призупинення війни. 

Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський днями у своєму зверненні згадав, що Україні слід готуватися до непростої зими. Так, Україна отримує нові засоби та можливості для протидії російським ударам.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

Біль, смерть та сльози: Бадоєв показав чутливе кіно про вторгнення РФ - 80x80

Біль, смерть та сльози: Бадоєв показав чутливе кіно про вторгнення РФ

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

18:20 В Одеській області з'явиться нова траса — деталі

Актуальне по темі