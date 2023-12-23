В Украине раздается воздушная тревога — где есть угроза баллистики

Баллистическая ракета в небе. Иллюстративное фото: t.me/Tsaplienko

На юго-востоке Украины объявлена воздушная тревога. В некоторых регионах существует угроза обстрела баллистическим оружием.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Читайте также:

Угроза баллистики в Украине 23 декабря

По данным Воздушных сил ВСУ, в Украине существует угроза применения вражеского баллистического вооружения. В опасности Донецкая, Днепропетровская и Запорожская области.

Уведомление об угрозе баллистики. Фото: скриншот поста Воздушных Сил ВСУ

Где объявлена воздушная тревога

Сейчас сигнал воздушной тревоги раздается в следующих областях:

Донецкой;

Днепропетровской;

Запорожской.

Карта воздушных тревог

Напомним, российские оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов Запорожской области. Под вражеским огнем оказались Пологовский и Васильевский районы.

Добавим, 23 декабря, в Днепре прогремели взрывы.