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В Украине раздается воздушная тревога — где есть угроза баллистики

23 декабря 2023 16:37
обновлено: 16:46
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Украине раздается воздушная тревога — где есть угроза баллистики
Баллистическая ракета в небе. Иллюстративное фото: t.me/Tsaplienko
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

На юго-востоке Украины объявлена воздушная тревога. В некоторых регионах существует угроза обстрела баллистическим оружием.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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Угроза баллистики в Украине 23 декабря

По данным Воздушных сил ВСУ, в Украине существует угроза применения вражеского баллистического вооружения. В опасности Донецкая, Днепропетровская и Запорожская области.

Сообщение об угрозе баллистики
Уведомление об угрозе баллистики. Фото: скриншот поста Воздушных Сил ВСУ

Где объявлена воздушная тревога

Сейчас сигнал воздушной тревоги раздается в следующих областях:

  • Донецкой;
  • Днепропетровской;
  • Запорожской.
Карта воздушных тревог
Карта воздушных тревог

Напомним, российские оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов Запорожской области. Под вражеским огнем оказались Пологовский и Васильевский районы.

Добавим, 23 декабря, в Днепре прогремели взрывы.

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