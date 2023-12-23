В Украине раздается воздушная тревога — где есть угроза баллистики
23 декабря 2023 16:37
обновлено: 16:46
Баллистическая ракета в небе. Иллюстративное фото: t.me/Tsaplienko
На юго-востоке Украины объявлена воздушная тревога. В некоторых регионах существует угроза обстрела баллистическим оружием.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
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По данным Воздушных сил ВСУ, в Украине существует угроза применения вражеского баллистического вооружения. В опасности Донецкая, Днепропетровская и Запорожская области.
Где объявлена воздушная тревога
Сейчас сигнал воздушной тревоги раздается в следующих областях:
- Донецкой;
- Днепропетровской;
- Запорожской.
Напомним, российские оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов Запорожской области. Под вражеским огнем оказались Пологовский и Васильевский районы.
Добавим, 23 декабря, в Днепре прогремели взрывы.
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