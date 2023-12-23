В Україні лунає повітряна тривога — де є загроза балістики

Балістична ракета в небі. Ілюстративне фото: t.me/Tsaplienko

На південному сході України оголошено повітряну тривогу. В деяких регіонах існує загроза обстрілу балістичною зброєю.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Читайте також:

Загроза балістики в Україні 23 грудня

За даними Повітряних сил ЗСУ, в Україні існує загроза застосування ворожого балістичного озброєння. В небезпеці Донецька, Дніпропетровська та Запорізька області.

Повідомлення про загрозу балістики. Фото: скриншот допису Повітряних сил ЗСУ

Де оголошено повітряну тривогу

Наразі сигнал повітряної тривоги лунає у таких областях:

Донецькій;

Дніпропетровській;

Запорізькій.

Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області. Під ворожим вогнем опинилися Пологівський та Василівський райони.

Додамо, 23 грудня у Дніпрі пролунали вибухи.