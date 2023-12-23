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В Україні лунає повітряна тривога — де є загроза балістики

23 грудня 2023 16:37
оновлено: 16:46
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Україні лунає повітряна тривога — де є загроза балістики
Балістична ракета в небі. Ілюстративне фото: t.me/Tsaplienko
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На південному сході України оголошено повітряну тривогу. В деяких регіонах існує загроза обстрілу балістичною зброєю.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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За даними Повітряних сил ЗСУ, в Україні існує загроза застосування ворожого балістичного озброєння. В небезпеці Донецька, Дніпропетровська та Запорізька області.

Повідомлення про загрозу балістики
Повідомлення про загрозу балістики. Фото: скриншот допису Повітряних сил ЗСУ

Де оголошено повітряну тривогу

Наразі сигнал повітряної тривоги лунає у таких областях:

  • Донецькій;
  • Дніпропетровській; 
  • Запорізькій.
Мапа повітряних тривог
Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області. Під ворожим вогнем опинилися Пологівський та Василівський райони.

Додамо, 23 грудня у Дніпрі пролунали вибухи.

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