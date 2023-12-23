В Україні лунає повітряна тривога — де є загроза балістики
23 грудня 2023 16:37
оновлено: 16:46
Балістична ракета в небі. Ілюстративне фото: t.me/Tsaplienko
На південному сході України оголошено повітряну тривогу. В деяких регіонах існує загроза обстрілу балістичною зброєю.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
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За даними Повітряних сил ЗСУ, в Україні існує загроза застосування ворожого балістичного озброєння. В небезпеці Донецька, Дніпропетровська та Запорізька області.
Де оголошено повітряну тривогу
Наразі сигнал повітряної тривоги лунає у таких областях:
- Донецькій;
- Дніпропетровській;
- Запорізькій.
Нагадаємо, російські окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області. Під ворожим вогнем опинилися Пологівський та Василівський райони.
Додамо, 23 грудня у Дніпрі пролунали вибухи.
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