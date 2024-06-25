Российский тяжелый истребитель Су-35 заходит на пикущую атаку в планировке. Фото иллюстративное: росСМИ

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Это связано со взлетом истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка в России.

Об этом сообщили в воздушных силах во вторник, 25 июня.

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Воздушная тревога в Украине. Фото: скриншот

Воздушная тревога в Украине

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Это обусловлено взлетом истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка в России. Возможно, он осуществил пуск ракеты, или имитацию пуска.

Ракетная опасность по всей территории Украины сохраняется. Военные советуют гражданским гражданам укрываться в укрытиях или других безопасных местах.

Карта воздушных тревог в Украине. Фото: скриншот

Напомним, 24 июня российские войска обстреляли Днепропетровскую область. Ранены четыре человека. Повреждены агрофирмы, четыре многоквартирных и четыре частных здания, пять хозяйственных построек.

Ранее оккупанта попали в многоэтажное здание в Торецке Донецкой области. Там частично разрушен один из подъездов. Пострадала одна женщина – ее госпитализировали.