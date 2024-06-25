В Украине объявлена воздушная тревога
Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Это связано со взлетом истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка в России.
Об этом сообщили в воздушных силах во вторник, 25 июня.
Воздушная тревога в Украине
Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Это обусловлено взлетом истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка в России. Возможно, он осуществил пуск ракеты, или имитацию пуска.
Ракетная опасность по всей территории Украины сохраняется. Военные советуют гражданским гражданам укрываться в укрытиях или других безопасных местах.
Напомним, 24 июня российские войска обстреляли Днепропетровскую область. Ранены четыре человека. Повреждены агрофирмы, четыре многоквартирных и четыре частных здания, пять хозяйственных построек.
Ранее оккупанта попали в многоэтажное здание в Торецке Донецкой области. Там частично разрушен один из подъездов. Пострадала одна женщина – ее госпитализировали.
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