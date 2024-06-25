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В Україні оголошено повітряну тривогу

25 червня 2024 17:27
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Дмитро Галушка
Редактор
Повітряна тривога в Україні
Російський важкий винищувач Су-35 заходить на пікуючу атаку в плануванні. Фото ілюстративне: росЗМІ
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

В усіх областях України оголошено повітряну тривогу. Це пов'язано зі злетом винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, що в Росії.

Про це повідомили у Повітряних силах у вівторок, 25 червня.

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Повітряна тривога в Україні. Фото: скриншот

Повітряна тривога в Україні

В усіх областях України оголошено повітряну тривогу. Це зумовлене злетом винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка у Росії. Можливо, він здійснив пуск ракети або ж імітацію пуску.

Ракетна небезпека по всій території України зберігається. Військові радять цивільним громадянам залишатися в укриттях або ж інших безпечних місцях.

Мапа повітряних тривог
Мапа повітряних тривог в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, 24 червня російські війська обстріляли Дніпропетровську область. Поранені чотири людини. Пошкоджені агрофірми, чотири багатоквартирні та чотири приватні будівлі, п'ять господарських споруд.

Раніше окупанти влучили у багатоповерховий будинок у Торецьку Донецької області. Там частково зруйновано один із під'їздів. Постраждала одна жінка — її госпіталізували. 

Україна
обстріли
повітряна тривога
винищувач
небезпека
ракетний удар

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