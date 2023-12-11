В Украине объявлена воздушная тревога — куда летят ракеты

Ракета в воздухе. Иллюстративное фото: Пол Карлиш, ABC

На юге Украины объявлена воздушная тревога. Есть угроза ракетных обстрелов в Днепропетровской и Запорожской области.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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Угроза ракетной атаки

В южной части Украины объявлена воздушная тревога. Воздушные Силы ВСУ предупредили украинцев о предполагаемой ракетной атаке. Опасность сейчас есть в Днепропетровской и Запорожской области. В частности, под прицелом врага Кривой Рог, Днепр и Запорожье, именно туда направляются ракеты.

Уведомление о направлении ракет. Фото: скриншот поста Воздушных Сил ВСУ

Воздушная тревога в Украине 11 декабря

В настоящее время воздушная тревога и опасность существует в следующих областях:

Днепропетровской;

Николаевской;

Запорожский;

Херсонской;

Карта воздушных тревог 11 декабря

Напомним, в Кривом Роге раздавались взрывы. Пока причины и последствия взрыва выясняются.

Добавим, этой ночью оккупанты выпустили по Николаевской области ударные дроны типа "Shahed-131/136". Украинская ПВО уничтожила все беспилотники, однако в результате падения обломков есть разрушения.