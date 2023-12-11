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В Украине объявлена воздушная тревога — куда летят ракеты

11 декабря 2023 17:21
обновлено: 17:29
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Украине объявлена воздушная тревога — куда летят ракеты
Ракета в воздухе. Иллюстративное фото: Пол Карлиш, ABC
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

На юге Украины объявлена воздушная тревога. Есть угроза ракетных обстрелов в Днепропетровской и Запорожской области.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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Угроза ракетной атаки

В южной части Украины объявлена воздушная тревога. Воздушные Силы ВСУ предупредили украинцев о предполагаемой ракетной атаке. Опасность сейчас есть в Днепропетровской и Запорожской области. В частности, под прицелом врага Кривой Рог, Днепр и Запорожье, именно туда направляются ракеты.

Сообщение о направлении ракет
Уведомление о направлении ракет. Фото: скриншот поста Воздушных Сил ВСУ

Воздушная тревога в Украине 11 декабря

В настоящее время воздушная тревога и опасность существует в следующих областях:

  • Днепропетровской;
  • Николаевской;
  • Запорожский;
  • Херсонской;
Карта воздушных тревог 11 декабря
Карта воздушных тревог 11 декабря

Напомним, в Кривом Роге раздавались взрывы. Пока причины и последствия взрыва выясняются.

Добавим, этой ночью оккупанты выпустили по Николаевской области ударные дроны типа "Shahed-131/136". Украинская ПВО уничтожила все беспилотники, однако в результате падения обломков есть разрушения.

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