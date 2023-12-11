В Украине объявлена воздушная тревога — куда летят ракеты
На юге Украины объявлена воздушная тревога. Есть угроза ракетных обстрелов в Днепропетровской и Запорожской области.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
Угроза ракетной атаки
В южной части Украины объявлена воздушная тревога. Воздушные Силы ВСУ предупредили украинцев о предполагаемой ракетной атаке. Опасность сейчас есть в Днепропетровской и Запорожской области. В частности, под прицелом врага Кривой Рог, Днепр и Запорожье, именно туда направляются ракеты.
Воздушная тревога в Украине 11 декабря
В настоящее время воздушная тревога и опасность существует в следующих областях:
- Днепропетровской;
- Николаевской;
- Запорожский;
- Херсонской;
Напомним, в Кривом Роге раздавались взрывы. Пока причины и последствия взрыва выясняются.
Добавим, этой ночью оккупанты выпустили по Николаевской области ударные дроны типа "Shahed-131/136". Украинская ПВО уничтожила все беспилотники, однако в результате падения обломков есть разрушения.
Читайте Новини.LIVE!