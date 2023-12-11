В Україні оголошено повітряну тривогу — куди летять ракети
На півдні України оголошено повітряну тривогу. Є загроза ракетного обстрілу у Дніпропетровській та Запорізькій області.
Про це повідомляються Повітряні Сили ЗСУ.
Загроза ракетної атаки
В південній частині України оголошено повітряну тривогу. Повітряні Сили ЗСУ попередили українців про ймовірну ракетну атаку. Небезпека зараз є у Дніпропетровській та Запорізькій області. Зокрема, під прицілом ворога Кривий ріг, Дніпро та Запоріжжя, саме туди прямують ракети.
Повітряна тривога в Україні 11 грудня
Наразі повітряна тривога і небезпека існує в таких областях:
- Дніпропетровській;
- Миколаївській;
- Запорізькій;
- Херсонській;
Нагадаємо, у Кривому Розі лунали вибухи. Наразі причини і наслідки вибуху з'ясовуються.
Додамо, цієї ночі окупанти випустили по Миколаївській області ударні дрони типу "Shahed-131/136". Українська ППО знищила усі безпілотники, проте внаслідок падіння уламків є руйнування.
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