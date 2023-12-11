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В Україні оголошено повітряну тривогу — куди летять ракети

11 грудня 2023 17:21
оновлено: 17:29
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Україні оголошено повітряну тривогу — куди летять ракети
Ракета у повітрі. Ілюстративне фото: Пол Карліш, ABC
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На півдні України оголошено повітряну тривогу. Є загроза ракетного обстрілу у Дніпропетровській та Запорізькій області.

Про це повідомляються Повітряні Сили ЗСУ.

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Загроза ракетної атаки

В південній частині України оголошено повітряну тривогу. Повітряні Сили ЗСУ попередили українців про ймовірну ракетну атаку. Небезпека зараз є у Дніпропетровській та Запорізькій області. Зокрема, під прицілом ворога Кривий ріг, Дніпро та Запоріжжя, саме туди прямують ракети.

Повідомлення про напрям ракет
Повідомлення про напрям ракет. Фото: скриншот допису Повітряних Сил ЗСУ

Повітряна тривога в Україні 11 грудня

Наразі повітряна тривога і небезпека існує в таких областях:

  • Дніпропетровській;
  • Миколаївській;
  • Запорізькій;
  • Херсонській;
Мапа повітряних тривог 11 грудня
Мапа повітряних тривог 11 грудня

Нагадаємо, у Кривому Розі лунали вибухи. Наразі причини і наслідки вибуху з'ясовуються.

Додамо, цієї ночі окупанти випустили по Миколаївській області ударні дрони типу "Shahed-131/136". Українська ППО знищила усі безпілотники, проте внаслідок падіння уламків є руйнування.

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