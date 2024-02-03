В Украине объявлена воздушная тревога 3 февраля

Российские ракеты в небе. Иллюстративное фото: AP

Во всех областях Украины раздается сигнал воздушной тревоги. В настоящее время существует ракетная опасность для регионов.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС ВСУ.

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Масштабная воздушная тревога в Украине 3 февраля

В Украине второй раз за день объявлена воздушная тревога. Ее причиной является взлет российского истребителя МиГ-31К. Вражеский самолет поднялся в небо с аэродрома Саваслейка.

"Ракетная опасность на всей территории Украины", — отмечают в ВС ВСУ.

Скриншот поста ВС ВСУ

Украинцам советуют пройти в более безопасные места и находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Карта воздушных тревог 3 февраля

Напомним, российская армия совершила атаку по критической инфраструктуре Украины в ночь на субботу, 3 февраля. Захватчики обстреляли теплоэлектростанцию Донбасской топливно-энергетической компании.

Добавим, враг нанес очередной удар по Купянску, что на Харьковщине, в субботу утром, 3 февраля. В городе поврежден девятиэтажный жилой дом, частные здания, электросети и другая гражданская нежилая инфраструктура.

Также мы писали о том, что захватчики атаковали Кривой Рог в ночь на субботу, 3 февраля. В результате обстрела в городе произошло два пожара и возникли проблемы с электроснабжением.