В Україні оголошено повітряну тривогу 3 лютого

Російські ракети в небі. Ілюстративне фото: AP

В усіх областях України лунає сигнал повітряної тривоги. Наразі існує ракетна небезпека для регіонів.

Про це повідомляють Повітряні сили ПС ЗСУ.

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Масштабна повітряна тривога в Україні 3 лютого

В Україні вдруге за день оголошено повітряну тривогу. Її причиною є зліт російського винищувача МіГ-31К. Ворожий літак піднявся в небо з аеродрому Саваслейка.

"Ракетна небезпека на всій території України", — зазначають в ПС ЗСУ.

Скриншот допису ПС ЗСУ

Українцям радять пройти до більш безпечних місць та перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Мапа повітряних тривог 3 лютого

Нагадаємо, російська армія здійснила атаку по критичній інфраструктурі України в ніч на суботу, 3 лютого. Загарбники обстріляли теплоелектростанцію Донбаської паливно-енергетичної компанії.

Додамо, ворог завдав чергового удару по Куп'янську, що на Харківщині, у суботу вранці, 3 лютого. В місті пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок, приватні будівлі, електромережі та інша цивільна нежитлова інфраструктура.

Також ми писали про те, що загарбники атакували Кривий Ріг в ніч на суботу, 3 лютого. Внаслідок обстрілу в місті сталося дві пожежі та виникли проблеми з електропостачанням.