Воздушная тревога в Украине 1 января — какая угроза

Российский самолет МиГ-31К. Фото: из открытых источников

Сегодня по всей Украине объявили воздушную тревогу. В России взлетел самолет МиГ-31К с аэродрома Моздок, есть ракетная опасность.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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В Воздушных силах отметили, что с российского аэродрома Моздок взлетел самолет МиГ-31К, являющийся носителем сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", представляющей угрозу для всех регионов страны. Украинцев призвали не игнорировать воздушную тревогу.

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