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В Украине воздушная тревога — какая угроза

1 января 2024 11:24
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Воздушная тревога в Украине 1 января — какая угроза
Российский самолет МиГ-31К. Фото: из открытых источников
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня по всей Украине объявили воздушную тревогу. В России взлетел самолет МиГ-31К с аэродрома Моздок, есть ракетная опасность.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Воздушная тревога в Украине 1 января

Сегодня в 11:20 во всех областях Украины объявили воздушную тревогу.

воздушная тревога в Украине 1 января
Воздушная тревога на Украине 1 января. Фото: скриншот

В Воздушных силах отметили, что с российского аэродрома Моздок взлетел самолет МиГ-31К, являющийся носителем сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", представляющей угрозу для всех регионов страны. Украинцев призвали не игнорировать воздушную тревогу.

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