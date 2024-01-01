Воздушная тревога в Украине 1 января — какая угроза

В Украине воздушная тревога — какая угроза
1 января 2024 11:24
Российский самолет МиГ-31К. Фото: из открытых источников
Сегодня по всей Украине объявили воздушную тревогу. В России взлетел самолет МиГ-31К с аэродрома Моздок, есть ракетная опасность.
Об этом сообщили в Воздушных силах.
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Воздушная тревога в Украине 1 января
Сегодня в 11:20 во всех областях Украины объявили воздушную тревогу.
В Воздушных силах отметили, что с российского аэродрома Моздок взлетел самолет МиГ-31К, являющийся носителем сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", представляющей угрозу для всех регионов страны. Украинцев призвали не игнорировать воздушную тревогу.
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