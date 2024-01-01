Повітряна тривога в Україні 1 січня — яка загроза

В Україні повітряна тривога — яка загроза
Сьогодні по всій Україні оголосили повітряну тривогу. В Росії злетів літак МіГ-31К з аеродрому Моздок, є ракетна небезпека.
Про це повідомили в Повітряних силах.
Повітряна тривога в Україні 1 січня
Сьогодні о 11:20 у всіх областях України оголосили повітряну тривогу.
У Повітряних силах наголосили, що з російського аеродрому Моздок злетів літак МіГ-31К, який є носієм надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни. Українців закликали не ігнорувати повітряної тривоги.
Нагадаємо, у новорічну ніч українські захисники знищили рекордну кількість ворожих "шахедів" — 87 одиниць з 90.
Сьогодні вночі під ворожий вогонь потрапили Львівська, Одеська, Харківська, Київська та Хмельницька області.
Читайте Новини.LIVE!