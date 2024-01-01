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В Україні повітряна тривога — яка загроза

1 січня 2024 11:24
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Повітряна тривога в Україні 1 січня — яка загроза
Російський літак МіГ-31К. Фото: з відкритих джерел
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні по всій Україні оголосили повітряну тривогу. В Росії злетів літак МіГ-31К з аеродрому Моздок, є ракетна небезпека.

Про це повідомили в Повітряних силах.

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Повітряна тривога в Україні 1 січня

Сьогодні о 11:20 у всіх областях України оголосили повітряну тривогу.

повітряна тривога в Україні 1 січня
Повітряна тривога в Україні 1 січня. Фото: скриншот

У Повітряних силах наголосили, що з російського аеродрому Моздок злетів літак МіГ-31К, який є носієм надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни. Українців закликали не ігнорувати повітряної тривоги.

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Нагадаємо, у новорічну ніч українські захисники знищили рекордну кількість ворожих "шахедів" — 87 одиниць з 90. 

Сьогодні вночі під ворожий вогонь потрапили ЛьвівськаОдеськаХарківська, Київська та Хмельницька області.

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