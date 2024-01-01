Повітряна тривога в Україні 1 січня — яка загроза

Російський літак МіГ-31К. Фото: з відкритих джерел

Сьогодні по всій Україні оголосили повітряну тривогу. В Росії злетів літак МіГ-31К з аеродрому Моздок, є ракетна небезпека.

Про це повідомили в Повітряних силах.

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Сьогодні о 11:20 у всіх областях України оголосили повітряну тривогу.

Повітряна тривога в Україні 1 січня. Фото: скриншот

У Повітряних силах наголосили, що з російського аеродрому Моздок злетів літак МіГ-31К, який є носієм надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни. Українців закликали не ігнорувати повітряної тривоги.

Нагадаємо, у новорічну ніч українські захисники знищили рекордну кількість ворожих "шахедів" — 87 одиниць з 90.

Сьогодні вночі під ворожий вогонь потрапили Львівська, Одеська, Харківська, Київська та Хмельницька області.