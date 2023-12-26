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В Украине воздушная тревога — в ПС назвали опасность

26 декабря 2023 11:21
обновлено: 11:30
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Воздушная тревога в Украине 26 декабря — угроза ракетного удара
Воздушная тревога
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Это связано со взлетом российского самолета МиГ-31К. 

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Воздушная тревога в Украине 26 декабря

Обновлено 11:26. В Херсоне раздаются взрывы, сообщают местные СМИ.

Сегодня около 11.17 по всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

воздушная тревога в Украине 26 декабря
Воздушная тревога в Украине 26 декабря. Фото: скриншот

В Воздушных силах предупредили украинцев, что российское МиГ-31К ПКС РФ находится над акваторией Черного моря и призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

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