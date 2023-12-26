Воздушная тревога в Украине 26 декабря — угроза ракетного удара

В Украине воздушная тревога — в ПС назвали опасность
26 декабря 2023 11:21
обновлено: 11:30
Воздушная тревога
Сегодня на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Это связано со взлетом российского самолета МиГ-31К.
Об этом сообщили в Воздушных силах.
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Воздушная тревога в Украине 26 декабря
Обновлено 11:26. В Херсоне раздаются взрывы, сообщают местные СМИ.
Сегодня около 11.17 по всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
В Воздушных силах предупредили украинцев, что российское МиГ-31К ПКС РФ находится над акваторией Черного моря и призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.
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