Воздушная тревога в Украине 26 декабря — угроза ракетного удара

Воздушная тревога

Сегодня на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Это связано со взлетом российского самолета МиГ-31К.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Обновлено 11:26. В Херсоне раздаются взрывы, сообщают местные СМИ.

Сегодня около 11.17 по всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

Воздушная тревога в Украине 26 декабря. Фото: скриншот

В Воздушных силах предупредили украинцев, что российское МиГ-31К ПКС РФ находится над акваторией Черного моря и призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

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