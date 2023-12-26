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В Україні повітряна тривога — в ПС назвали небезпеку

26 грудня 2023 11:21
оновлено: 11:47
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Повітряна тривога в Україні 26 грудня — є загроза ракетного удару
Російський літак МіГ-31К. Фото: function.mil.ru
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні по всій території України оголосили повітряну тривогу. Це пов'язано зі злетом російського літака МіГ-31К. 

Про це повідомили в Повітряних силах

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Повітряна тривога в Україні 26 грудня

Оновлено 11:45. Ворожа ціль припинила своє існування, повідомляють моніторингові канали. Ймовірно, це успішна робота української ППО. Однак ракетна небезпека триває. 

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Оновлено 11:38. Згідно з даними моніторингових каналів, ракета рухається на Павлоград Дніпропетровської області. 

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Оновлено 11:36. У Повітряних силах заявили, що ракета тримає курс на Запоріжжя та Дніпро.

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Оновлено 11:34. Моніторингові канали повідомили про рух ракети з півночі. 

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Окрім того, у небі з'явився ще один ворожий літак, але вже Іл-78. 

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Оновлено 11:26. У Херсоні лунають вибухи, повідомляють місцеві ЗМІ.

Сьогодні близько 11:17 по всій території України оголосили повітряну тривогу. 

повітряна тривога в Україні 26 грудня
Повітряна тривога в Україні 26 грудня. Фото: скриншот

У Повітряних силах попередили українців, що російський МіГ-31К ПКС РФ знаходиться над акваторією Чорного моря та закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги. 

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Зазначимо, що літак МіГ-31К — носій надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни.

Нагадаємо, за попередню добу російські окупанти з мінометів та артилерії обстріляли понад 15 населених пунктів Харківщини. Один місцевий житель поранений, його госпіталізували. 

Окрім того, протягом минулої доби загарбники 74 рази обстріляли Херсонську область. При цьому було випущено 391 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та дронів. Є поранений. 

Також під обстріли потрапила Запорізька область. За добу росіяни 84 рази обстріляли 19 населених пунктів регіону. 

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