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В Украине воздушная тревога: угроза баллистического обстрела

21 сентября 2023 22:13
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Воздушная тревога в Украине 21 сентября: угроза применения баллистики
Полет баллистической ракеты. Фото иллюстративное: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Вечером, 21 сентября, около 22:06 в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Стало известно об угрозе баллистического обстрела.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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22:06 в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу.

Воздушная тревога в Украине
Фото: скриншот

Карта тревог

22:23 по состоянию на данный момент "покраснели" восточные области Украины.

Воздушная тревога в Украине
Фото: скриншот

Напомним, к утру 21 сентября Россия атаковала Киев ракетами, над городом было около 20 целей. Обломки ракет упали в нескольких районах столицы.

Добавим, что утром, 21 сентября, россияне нанесли шесть ракетных ударов по Харькову. Есть повреждения и пострадавшие.

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