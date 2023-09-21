Воздушная тревога в Украине 21 сентября: угроза применения баллистики

В Украине воздушная тревога: угроза баллистического обстрела
21 сентября 2023 22:13
Полет баллистической ракеты. Фото иллюстративное: google
Вечером, 21 сентября, около 22:06 в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Стало известно об угрозе баллистического обстрела.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
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22:06 в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу.
Карта тревог
22:23 по состоянию на данный момент "покраснели" восточные области Украины.
Напомним, к утру 21 сентября Россия атаковала Киев ракетами, над городом было около 20 целей. Обломки ракет упали в нескольких районах столицы.
Добавим, что утром, 21 сентября, россияне нанесли шесть ракетных ударов по Харькову. Есть повреждения и пострадавшие.