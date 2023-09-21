Повітряна тривога в Україні 21 вересня: загроза застосування балістики

Політ балістичної ракети. Фото ілюстративне: google

Увечері, 21 вересня, близько 22:06 в низці областей України оголосили повітряну тривогу. Стало відомо про загрозу балістичного обстрілу.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

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22:06 у деяких областях України оголосили повітряну тривогу.

Фото: скриншот

Мапа тривог

22:23 станом на цей час "почервоніли" східні області України.

Фото: скриншот

Нагадаємо, під ранок 21 вересня Росія атакувала Київ ракетами, над містом було близько 20 цілей. Уламки ракет впали в кількох районах столиці.

Додамо, що вранці, 21 вересня, росіяни завдали шість ракетних ударів по Харкову. Є пошкодження та постраждалі.