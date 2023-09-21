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В Україні повітряна тривога: загроза балістичного обстрілу

21 вересня 2023 22:13
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Повітряна тривога в Україні 21 вересня: загроза застосування балістики
Політ балістичної ракети. Фото ілюстративне: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Увечері, 21 вересня, близько 22:06 в низці областей України оголосили повітряну тривогу. Стало відомо про загрозу балістичного обстрілу. 

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ. 

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Повітряна тривога в Україні 

22:06 у деяких областях України оголосили повітряну тривогу. 

Повітряна тривога в Україні
Фото: скриншот

Мапа тривог

22:23 станом на цей час "почервоніли" східні області України. 

Повітряна тривога в Україні
Фото: скриншот

Нагадаємо, під ранок 21 вересня Росія атакувала Київ ракетами, над містом було близько 20 цілей. Уламки ракет впали в кількох районах столиці.

Додамо, що вранці, 21 вересня, росіяни завдали шість ракетних ударів по Харкову. Є пошкодження та постраждалі.

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