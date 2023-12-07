Воздушная тревога в Украине 7 декабря - взлетел российский МиГ-31К

Российский самолет МиГ-31К. Фото: google

Сегодня около 12:40 по всей Украине объявили воздушную тревогу. В России взлетел самолет МиГ-31К.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Воздушная тревога в Украине 7 декабря

Сегодня, 7 декабря, вся Украина "покраснела" из-за взлета вражеского самолета МиГ-31К.

Воздушная тревога в Украине 7 декабря. Фото: скриншот

В Воздушных силах призвали украинцев не пренебрегать воздушной тревогой и идти в укрытие, ведь МиГ-31К — носитель гиперзвуковой ракеты Х-47 "Кинжал". Она способна развивать скорость в 12 000 тысяч км/ч, атакуя цель.

Напомним, 6 декабря российские войска в очередной раз обстреляли Херсон и область. В результате атаки погибли три человека, еще восемь получили ранения.

Кроме того, в поселке Юбилейное Херсонской области Вооруженные силы Украины атаковали места дислокации российских оккупантов. В это время проходило совещание, где присутствовали также коллаборанты и оккупационные правоохранители.