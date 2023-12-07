Повітряна тривога в Україні 7 грудня — злетів російський МіГ-31К

Російський літак МіГ-31К. Фото: google

Сьогодні близько 12:40 по всій Україні оголосили повітряну тривогу. У Росії злетів літак МіГ-31К.

Про це повідомили в Повітряних силах.

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Повітряна тривога в Україні 7 грудня

Сьогодні, 7 грудня, вся Україна "почервоніла" через зліт ворожого літака МіГ-31К.

Повітряна тривога в Україні 7 грудня. Фото: скриншот

У Повітряних силах закликали українців не нехтувати повітряної тривоги та йти в укриття, адже МіГ-31К — носій гіперзвукової ракети Х-47 "Кинджал". Вона здатна розвивати швидкість у 12 000 тисяч км/год, атакуючи ціль.

Нагадаємо, 6 грудня російські війська вкотре обстріляли Херсон та область. Внаслідок атаки загинуло троє людей, ще вісім отримали поранення.

Крім того, у селищі Ювілейне Херсонської області Збройні сили України атакували місця дислокації російських окупантів. У цей час відбувалася нарада, де були присутні також колаборанти та окупаційні правоохоронці.