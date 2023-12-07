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В Україні повітряна тривога — злетіла ворожа авіація

7 грудня 2023 12:46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Повітряна тривога в Україні 7 грудня — злетів російський МіГ-31К
Російський літак МіГ-31К. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні близько 12:40 по всій Україні оголосили повітряну тривогу. У Росії злетів літак МіГ-31К. 

Про це повідомили в Повітряних силах.

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Повітряна тривога в Україні 7 грудня

Сьогодні, 7 грудня, вся Україна "почервоніла" через зліт ворожого літака МіГ-31К.

повітряна тривога в Україні 7 грудня
Повітряна тривога в Україні 7 грудня. Фото: скриншот

 У Повітряних силах закликали українців не нехтувати повітряної тривоги та йти в укриття, адже МіГ-31К — носій гіперзвукової ракети Х-47 "Кинджал". Вона здатна розвивати швидкість у 12 000 тисяч км/год, атакуючи ціль.

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Нагадаємо, 6 грудня російські війська вкотре обстріляли Херсон та область. Внаслідок атаки загинуло троє людей, ще вісім отримали поранення.

Крім того, у селищі Ювілейне Херсонської області Збройні сили України атакували місця дислокації російських окупантів. У цей час відбувалася нарада, де були присутні також колаборанти та окупаційні правоохоронці.

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