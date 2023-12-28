Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Украине воздушная угроза — в небе вражеская авиация arrow

В Украине воздушная угроза — в небе вражеская авиация

28 декабря 2023 09:26
обновлено: 09:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Воздушная тревога в Украине 28 декабря — в небо взлетел российский МиГ-31К
Российский самолет МиГ-31К. Фото: Associated Press
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. С российского аэродрома "Саваслейка" взлетел вражеский самолет МиГ-31К, являющийся носителем ракеты "Кинжал".

Об этом сообщили в Воздушных силах

Читайте также:

Воздушная тревога в Украине 28 декабря

Обновлено 09:38. Отбой воздушной тревоги по всем регионам.

Сегодня около 09:23 во всех украинских областях объявили воздушную тревогу.

воздушная тревога в Украине 28 декабря
Воздушная тревога в Украине 28 декабря. Фото: скриншот

В Воздушных силах и мониторинговых каналах предупредили, что в РФ с аэродрома "Саваслейка" взлетел вражеский самолет МиГ-31К. Он является носителем сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", представляющей угрозу всем регионам страны. Украинцев призывают оставаться в укрытиях.

null

null

Напомним, сегодня ночью в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Над Украиной фиксировались несколько групп дронов-камикадзе.

В общей сложности, захватчики выпустили восемь "шехедов", семь из них были уничтожены украинской ПВО.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

15 декабря 2023

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

15 декабря 2023

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

15 декабря 2023

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

15 декабря 2023
Новость с фото

16:34 С глубин океана возле Антарктиды подняли неизвестное существо, похожее на инопланетное

16 декабря 2023

17:34 Демограф рассказал, какой будет численность населения Украины после окончания войны

Актуальное по теме