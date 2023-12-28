Воздушная тревога в Украине 28 декабря — в небо взлетел российский МиГ-31К

Российский самолет МиГ-31К. Фото: Associated Press

Сегодня на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. С российского аэродрома "Саваслейка" взлетел вражеский самолет МиГ-31К, являющийся носителем ракеты "Кинжал".

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Обновлено 09:38. Отбой воздушной тревоги по всем регионам.

Сегодня около 09:23 во всех украинских областях объявили воздушную тревогу.

Воздушная тревога в Украине 28 декабря. Фото: скриншот

В Воздушных силах и мониторинговых каналах предупредили, что в РФ с аэродрома "Саваслейка" взлетел вражеский самолет МиГ-31К. Он является носителем сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", представляющей угрозу всем регионам страны. Украинцев призывают оставаться в укрытиях.

Напомним, сегодня ночью в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Над Украиной фиксировались несколько групп дронов-камикадзе.

В общей сложности, захватчики выпустили восемь "шехедов", семь из них были уничтожены украинской ПВО.