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В Україні повітряна загроза — у небі ворожа авіація

28 грудня 2023 09:26
оновлено: 09:39
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Повітряна тривога в Україні 28 грудня — у небо злетів російський МіГ-31К
Російський літак МіГ-31К. Фото: Associated Press
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні по всій території України оголосили повітряну тривогу. З російського аеродрому "Саваслейка" злетів ворожий літак МіГ-31К, який є носієм ракети "Кинджал".

Про це повідомили в Повітряних силах

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Повітряна тривога в Україні 28 грудня

Оновлено 09:38. Відбій повітряної тривоги у всіх регіонах.

Сьогодні близько 09:23 у всіх українських областях оголосили повітряну тривогу.

повітряна тривога в Україні 28 грудня
Повітряна тривога в Україні 28 грудня. Фото: скриншот

У Повітряних силах та моніторингових каналах попередили, що в РФ з аеродрому "Саваслейка" злетів ворожий літак МіГ-31К. Він є носієм надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни. Українців закликають залишатись в укриттях.

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Нагадаємо, сьогодні вночі в низці областей була оголошена повітряна тривога. Над Україною фіксувалися декілька груп дронів-камікадзе. 

Загалом загарбники випустили вісім "шахедів", сім з них було знищено українською ППО.

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