Повітряна тривога в Україні 28 грудня — у небо злетів російський МіГ-31К

В Україні повітряна загроза — у небі ворожа авіація
Сьогодні по всій території України оголосили повітряну тривогу. З російського аеродрому "Саваслейка" злетів ворожий літак МіГ-31К, який є носієм ракети "Кинджал".
Про це повідомили в Повітряних силах.
Повітряна тривога в Україні 28 грудня
Оновлено 09:38. Відбій повітряної тривоги у всіх регіонах.
Сьогодні близько 09:23 у всіх українських областях оголосили повітряну тривогу.
У Повітряних силах та моніторингових каналах попередили, що в РФ з аеродрому "Саваслейка" злетів ворожий літак МіГ-31К. Він є носієм надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни. Українців закликають залишатись в укриттях.
Нагадаємо, сьогодні вночі в низці областей була оголошена повітряна тривога. Над Україною фіксувалися декілька груп дронів-камікадзе.
Загалом загарбники випустили вісім "шахедів", сім з них було знищено українською ППО.
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