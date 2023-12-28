Повітряна тривога в Україні 28 грудня — у небо злетів російський МіГ-31К

Російський літак МіГ-31К. Фото: Associated Press

Сьогодні по всій території України оголосили повітряну тривогу. З російського аеродрому "Саваслейка" злетів ворожий літак МіГ-31К, який є носієм ракети "Кинджал".

Про це повідомили в Повітряних силах.

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Оновлено 09:38. Відбій повітряної тривоги у всіх регіонах.

Сьогодні близько 09:23 у всіх українських областях оголосили повітряну тривогу.

Повітряна тривога в Україні 28 грудня. Фото: скриншот

У Повітряних силах та моніторингових каналах попередили, що в РФ з аеродрому "Саваслейка" злетів ворожий літак МіГ-31К. Він є носієм надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни. Українців закликають залишатись в укриттях.

Нагадаємо, сьогодні вночі в низці областей була оголошена повітряна тривога. Над Україною фіксувалися декілька груп дронів-камікадзе.

Загалом загарбники випустили вісім "шахедів", сім з них було знищено українською ППО.