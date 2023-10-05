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В ВСУ показали, как аэроразведчики работают по испуганным окупантам

5 октября 2023 21:43
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В ВСУ показали, как аэроразведчики работают по испуганным окупантам
Последствия работы по отступающим российским солдатам. Источник: скриншот из видео СтратКом ВСУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Вооруженные силы Украины каждый день приближают украинскую победу. На этот раз бойцы 32-й отдельной механизированной бригады показали, как наносят удар по бежавшим с поля боя российским оккупантам.

Соответствующее видео опубликовало Стратегическое командование ВСУ.

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"Аэроразведчики 32-й отдельной механизированной бригады наносят поражение по живой силе противника, которая хотела скрыться с поля боя", — говорится в сообщении СтратКома.

Удар осуществляли с помощью разведывательного FPV-дрона. В результате были поражены трое отступающих российских солдат. Один из них был ранен еще до удара. 

Напомним, что ранее американский телеканал CNN сообщил, что США передадут Украине оружие и боеприпасы, которое конфисковали в Иране. В НАТО тоже составили свой план на случай войны, если Россия объявит войну одной из стран Альянса.

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