В ЗСУ показали, як аеророзвідники працюють про переляканих окупантах

Наслідки роботи по відступаючим російським солдатам. Джерело: скриншот з відео СтратКом ЗСУ

Збройні сили України щодня наближають українську перемогу. Цього разу бійці 32-ї окремої механізованої бригади показали, як завдають ураження по російських окупантах, які тікали з поля бою.

Відповідне відео опублікувало Стратегічне командування ЗСУ.

Читайте також:

Результат переслідувань приніс плоди

"Аеророзвідники 32-ї окремої механізованої бригади завдають ураження по живій силі противника, яка хотіла накивати пʼятами з поля бою", — йдеться у повідомленні СтратКому.

Удар здійснювали за допомогою розвідувального FPV-дрона. У результаті було вражено троє російських солдатів, які відступали. Одного з них було поранено ще до удару.

Нагадаємо, що раніше американський телеканал CNN повідомив, що США передадуть Україні зброю та боєприпаси, яку конфіскували в Ірану. В НАТО теж склали власний план на випадок війни, якщо Росія оголосить війну одній з країн Альянсу.