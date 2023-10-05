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В ЗСУ показали, як аеророзвідники працюють про переляканих окупантах

5 жовтня 2023 21:43
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В ЗСУ показали, як аеророзвідники працюють про переляканих окупантах
Наслідки роботи по відступаючим російським солдатам. Джерело: скриншот з відео СтратКом ЗСУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Збройні сили України щодня наближають українську перемогу. Цього разу бійці 32-ї окремої механізованої бригади показали, як завдають ураження по російських окупантах, які тікали з поля бою.

Відповідне відео опублікувало Стратегічне командування ЗСУ.

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"Аеророзвідники 32-ї окремої механізованої бригади завдають ураження по живій силі противника, яка хотіла накивати пʼятами з поля бою", — йдеться у повідомленні СтратКому. 

Удар здійснювали за допомогою розвідувального FPV-дрона. У результаті було вражено троє російських солдатів, які відступали. Одного з них було поранено ще до удару. 

Нагадаємо, що раніше американський телеканал CNN повідомив, що США передадуть Україні зброю та боєприпаси, яку конфіскували в Ірану. В НАТО теж склали власний план на випадок війни, якщо Росія оголосить війну одній з країн Альянсу. 

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