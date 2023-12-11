В ВСУ рассказали о количестве ближних боев с оккупантами за сутки

Боец ВСУ ведет позиционный огонь. Иллюстративное фото: 56 ОМПБр

Армия России в Донецкой области активизировала наступление на Авдеевском и Марьинском направлениях. Поэтому за сутки ВСУ 72 раза вступали в ближний стрелковый бой с русскими солдатами.

Об этом в эфире программы "Линия фронта" на канале "Ми-Україна" сказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

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Фактический рекорд ближних боев

"Вчера враг начал массированные наступательные действия при поддержке бронетехники на Авдеевском и Марьинском направлениях. Активно применяет авиацию, управляемые авиабомбы. За сутки совершил 15 авиаударов, 610 артиллерийских обстрелов", — резюмирует он.

Спикер добавляет: на донецком участке фронта, за который отвечает ОСУВ "Таврия", ВСУ 72 раза вступали в ближнюю перестрелку с ВС РФ.

"Они пытаются идти вблизи Авдеевки как на юге, так и на севере. За сутки мы уничтожили 11 российских танков и 15 бронемашин. Несмотря на жестокие бои, стойко держим оборону", — отметил Штупун.

Также он подчеркнул, что в Донецкой области росармейцы потеряли 400 человек убитыми, а также в ОСУВ фиксировали случаи, когда российское полевое командование направляет в бой личный состав без экипировки. По наблюдениям, российские военнослужащие и боевики ДНР вынуждены из-за этого мародерить на поле битвы, забирая экипировку и оружие убитых побратимов.

Напомним, что ранее в ВСУ назвали два населенных пункта на Авдеевском направлении, где наиболее "горячо". В то же время в британской разведке рассказали о результатах успешной атаки ВСУ вблизи Авдеевки.