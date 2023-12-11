Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В ЗСУ розповіли про кількість ближніх боїв з окупантами за добу arrow

В ЗСУ розповіли про кількість ближніх боїв з окупантами за добу

11 грудня 2023 22:12
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В ЗСУ розповіли про кількість ближніх боїв з окупантами за добу
Боєць ЗСУ веде позиційний вогонь. Ілюстративне фото: 56 ОМПБр
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Армія Росії на Донеччині активізувала наступ на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Через це за добу ЗСУ 72 рази вступали в ближній стрілецький бій з російськими солдатами.

Про це в ефірі програми "Лінія фронту" на каналі "Ми-Україна" сказав речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

Читайте також:

Фактичний рекорд ближніх боїв

"Учора ворог розпочав масовані наступальні дії за підтримки бронетехніки на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Активно застосовує авіацію, керовані авіабомби. За добу здійснив 15 авіаударів, 610 артилерійських обстрілів", — резюмує він.

Речник додає: на донецькій ділянці фронту, за яку відповідає ОСУВ "Таврія", ЗСУ 72 рази вступали у ближню перестрілку із ЗС РФ. 

"Вони намагаються йти поблизу Авдіївки як на півдні, так і на півночі. За добу ми знищили 11 російських танків та 15  бронемашин. Попри жорстокі бої стійко тримаємо оборону", — зазначив Штупун.

Також він наголосив, що в Донецькій області росармійці втратили 400 осіб вбитими, а також в ОСУВ фіксували випадки, коли російське польове командування направляє в бій особовий склад без жодного екіпірування. За спостереженнями, російські військовослужбовці та бойовики ДНР змушені через це мародерити на полі битви, забираючи екіпірування та зброю вбитих побратимів.

Нагадаємо, що раніше в ЗСУ назвали два населені пункти на Авдіївському напрямку, де найбільш "гаряче". Водночас у британській розвідці розповіли про результати успішної атаки ЗСУ поблизу Авдіївки. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

Як покращити мобілізацію в Україні: три кроки - 80x80

Як покращити мобілізацію в Україні: три кроки

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

Актуальне по темі