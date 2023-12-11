В ЗСУ розповіли про кількість ближніх боїв з окупантами за добу

Боєць ЗСУ веде позиційний вогонь. Ілюстративне фото: 56 ОМПБр

Армія Росії на Донеччині активізувала наступ на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Через це за добу ЗСУ 72 рази вступали в ближній стрілецький бій з російськими солдатами.

Про це в ефірі програми "Лінія фронту" на каналі "Ми-Україна" сказав речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

Читайте також:

Фактичний рекорд ближніх боїв

"Учора ворог розпочав масовані наступальні дії за підтримки бронетехніки на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Активно застосовує авіацію, керовані авіабомби. За добу здійснив 15 авіаударів, 610 артилерійських обстрілів", — резюмує він.

Речник додає: на донецькій ділянці фронту, за яку відповідає ОСУВ "Таврія", ЗСУ 72 рази вступали у ближню перестрілку із ЗС РФ.

"Вони намагаються йти поблизу Авдіївки як на півдні, так і на півночі. За добу ми знищили 11 російських танків та 15 бронемашин. Попри жорстокі бої стійко тримаємо оборону", — зазначив Штупун.

Також він наголосив, що в Донецькій області росармійці втратили 400 осіб вбитими, а також в ОСУВ фіксували випадки, коли російське польове командування направляє в бій особовий склад без жодного екіпірування. За спостереженнями, російські військовослужбовці та бойовики ДНР змушені через це мародерити на полі битви, забираючи екіпірування та зброю вбитих побратимів.

Нагадаємо, що раніше в ЗСУ назвали два населені пункти на Авдіївському напрямку, де найбільш "гаряче". Водночас у британській розвідці розповіли про результати успішної атаки ЗСУ поблизу Авдіївки.