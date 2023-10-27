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В ВСУ рассказали, сколько вражеских ракет и дронов уничтожили защитники на юге страны

27 октября 2023 19:05
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Сколько вражеских ракет и дронов было уничтожено на юге страны
Украинский военный уничтожает враждебные цели. Иллюстративное фото: Нацгвардия
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

На юге Украины Силы обороны уничтожили три управляемых авиационных ракеты и два ударных беспилотника. Речь идет о ракетах Х-59 и вражеских дронах "Ланцет".

Об этом сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины.

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Отмечается, что украинским защитникам удалось ликвидировать российские воздушные цели сегодня, 27 октября.

В Николаевской области были уничтожены три управляемых авиационных ракеты Х-59. В Херсонской области воины уничтожили два ударных БпЛА "Ланцет".

уничтожение вражеских ракет и дронов
Ликвидация вражеских ракет и дронов. Инфографика: Воздушное командование "Юг"

Отметим, в ночь на 27 октября россияне в очередной раз атаковали Украину беспилотниками и одной баллистической ракетой "Искандер-М". Силам ПВО удалось ликвидировать пять из шести "шахедов".

Напомним, в последнее время Россия активно включает в свой арсенал более дешевые и легкие отечественные дроны в дополнение к использованию беспилотников "Шахед-131/136" во время ударов по Украине. Во время одной из операций в Киевской области были привлечены новейшие дроны "Италмас" и их модификации.

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