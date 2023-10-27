Скільки ворожих ракет та дронів було знищено на півдні країни

В ЗСУ розповіли, скільки ворожих ракет та дронів знищили захисники на півдні країни
На півдні України Сили оборони знищили три керовані авіаційні ракети та два ударні безпілотники. Йдеться про ракети Х-59 й ворожі дрони "Ланцет".
Про це повідомляє пресслужба Сил оборони півдня України.
Де було знищено ворожі цілі
Зазначається, що українським захисникам вдалося ліквідувати російські повітряні цілі сьогодні, 27 жовтня.
У Миколаївській області було знищено три керовані авіаційні ракети Х-59. На Херсонщині воїни знищили два ударні БпЛА "Ланцет".
Зазначимо, у ніч проти 27 жовтня росіяни вкотре атакували Україну безпілотниками та однією балістичною ракетою "Іскандер-М". Силам ППО вдалося ліквідувати п'ять із шести "шахедів".
Нагадаємо, останнім часом Росія активно включає до свого арсеналу більш дешеві та легкі вітчизняні дрони на додаток до використання безпілотників "Шахед-131/136" під час ударів по Україні. Так, під час однієї з операцій у Київській області були залучені новітні дрони "Італмас" та їхні модифікації.
Читайте Новини.LIVE!