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В ЗСУ розповіли, скільки ворожих ракет та дронів знищили захисники на півдні країни

27 жовтня 2023 19:05
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Скільки ворожих ракет та дронів було знищено на півдні країни
Український військовий знищує ворожі цілі. Ілюстративне фото: Нацгвардія
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На півдні України Сили оборони знищили три керовані авіаційні ракети та два ударні безпілотники. Йдеться про ракети Х-59 й ворожі дрони "Ланцет".

Про це повідомляє пресслужба Сил оборони півдня України.

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Зазначається, що українським захисникам вдалося ліквідувати російські повітряні цілі сьогодні, 27 жовтня. 

У Миколаївській області було знищено три керовані авіаційні ракети Х-59. На Херсонщині воїни знищили два ударні БпЛА "Ланцет".

знищення ворожих ракет та дронів
Ліквідація ворожих ракет та дронів. Інфографіка: Повітряне командування "Південь"

Зазначимо, у ніч проти 27 жовтня росіяни вкотре атакували Україну безпілотниками та однією балістичною ракетою "Іскандер-М". Силам ППО вдалося ліквідувати п'ять із шести "шахедів".

Нагадаємо, останнім часом Росія активно включає до свого арсеналу більш дешеві та легкі вітчизняні дрони на додаток до використання безпілотників "Шахед-131/136" під час ударів по Україні. Так, під час однієї з операцій у Київській області були залучені новітні дрони "Італмас" та їхні модифікації.

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