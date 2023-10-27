Скільки ворожих ракет та дронів було знищено на півдні країни

Український військовий знищує ворожі цілі. Ілюстративне фото: Нацгвардія

На півдні України Сили оборони знищили три керовані авіаційні ракети та два ударні безпілотники. Йдеться про ракети Х-59 й ворожі дрони "Ланцет".

Про це повідомляє пресслужба Сил оборони півдня України.

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Зазначається, що українським захисникам вдалося ліквідувати російські повітряні цілі сьогодні, 27 жовтня.

У Миколаївській області було знищено три керовані авіаційні ракети Х-59. На Херсонщині воїни знищили два ударні БпЛА "Ланцет".

Ліквідація ворожих ракет та дронів. Інфографіка: Повітряне командування "Південь"

Зазначимо, у ніч проти 27 жовтня росіяни вкотре атакували Україну безпілотниками та однією балістичною ракетою "Іскандер-М". Силам ППО вдалося ліквідувати п'ять із шести "шахедів".

Нагадаємо, останнім часом Росія активно включає до свого арсеналу більш дешеві та легкі вітчизняні дрони на додаток до використання безпілотників "Шахед-131/136" під час ударів по Україні. Так, під час однієї з операцій у Київській області були залучені новітні дрони "Італмас" та їхні модифікації.