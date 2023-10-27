В Росії заявили про атаку безпілотників на Курську АЕС — деталі

Вигляд на Курську АЕС. Фото: росЗМІ

У п'ятницю, 27 жовтня, окупанти заявили, що українські безпілотники атакували Курську АЕС. Один із дронів нібито вибухнув біля складу з ядерними відходами.

Про це повідомляє Telegrаm-канал SHOT.

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Окупанти бідкаються, що цієї ночі "безпілотники ЗСУ тричі спробували атакувати Курську АЕС і один із ворожих БпЛА вибухнув поряд із складом ядерних відходів".

РосЗМІ стверджують, що інцидент стався ввечері 26 жовтня у місті Курчатов, де розташована Курська АЕС. Один дрон нібито був виявлений біля КПП адміністративного корпусу АЕС о 20:20.

"Падіння другого безпілотника було зафіксовано військовими близько 21:30 вже на території атомної електростанції — у зоні кінологічного містечка. БпЛА був перехоплений та посаджений засобами ППО і також не здетонував. Територія падіння оточена, планується обстеження та знищення апарату", — заявляють російські пабліки.

Окрім того, там заявили, що один із дронів впав поряд зі складом ядерних відходів та вибухнув. Внаслідок пошкодження отримав фасад будівлі складу, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 25 жовтня росіяни атакували Хмельницьку область. Вони вдарили по території біля Хмельницької АЕС. Внаслідок вибуху було пошкоджено вікна в адміністративно-побутовому та лабораторно-побутовому корпусах.

Водночас секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що удари поблизу АЕС — не більше, ніж традиційні "лякалки" росіян. А Президент України Володимир Зеленський зазначив, що цей удар у напрямку АЕС — це чергове нагадування для всіх українських партнерів, наскільки важливо посилювати ППО і наскільки небезпечно, коли РФ може обходити світові санкції.