В России заявили об атаке беспилотников на Курскую АЭС — детали

Вид на Курскую АЭС. Фото: росСМИ

В пятницу, 27 октября, оккупанты заявили, что украинские беспилотники атаковали Курскую АЭС. Один из дронов якобы взорвался возле склада с ядерными отходами.

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Читайте также:

Атака БпЛА на Курскую АЭС

Оккупанты жалуются, что этой ночью "беспилотники ВСУ трижды попытались атаковать Курскую АЭС и один из вражеских БпЛА взорвался рядом с составом ядерных отходов".

РосСМИ утверждают, что инцидент произошел вечером 26 октября в городе Курчатов, где находится Курская АЭС. Один дрон якобы был обнаружен возле КПП административного корпуса АЭС в 20:20.

"Падение второго беспилотника было зафиксировано военными около 21:30 уже на территории атомной электростанции — в зоне кинологического городка. БпЛА был перехвачен и посажен средствами ПВО и также не сдетонировал. Территория падения оцеплена, планируется обследование и уничтожение аппарата", — заявляют российские паблики.

Кроме того, там заявили, что один из дронов упал рядом с составом ядерных отходов и взорвался. В результате повреждения получил фасад здания склада, никто не пострадал.

Напомним, 25 октября россияне атаковали Хмельницкую область. Они ударили по территории возле Хмельницкой АЭС. В результате взрыва были повреждены окна в административно-бытовом и лабораторно-бытовом корпусах.

В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что удары поблизости от АЭС — не больше, чем традиционные "пугалки" россиян. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что этот удар в направлении АЭС — это очередное напоминание для всех украинских партнеров, насколько важно усиливать ПВО и насколько опасно, когда РФ может обходить мировые санкции.