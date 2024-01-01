Тяжелые бои и потери оккупантов — сводка Генштаба

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Creative Commons

За предыдущие сутки на фронте произошло 55 боевых столкновений. Оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку и постоянно штурмуют город, а наши военные в свою очередь наносят им колоссальные потери.

Об этом говорится в утреннем возведении Генштаба ВСУ.

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В Генштабе рассказали, что украинская авиация в течение предыдущих суток нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава россиян.

Кроме того, подразделения ракетных войск поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три боеприпаса и пункт управления противника.

Ситуация на горячих направлениях

На Купянском направлении украинские защитники отразили 11 вражеских атак. Это произошло вблизи Синьковки и Петропавловки Харьковской области, там захватчики безуспешно пытались прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 10 атак противника возле Богдановки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении ситуация одна из самых сложных. Наши защитники сдерживают россиян, которые не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Так, Силы обороны за предыдущие сутки отбили четыре атаки оккупантов в районах Степового, Авдеевки и еще 14 атак недалеко от Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отразили пять вражеских атак вблизи Работино и южнее Новодаровки Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают расширять плацдарм и сдерживать россиян, которые, несмотря на бешеные потери, не оставляют попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 13 безуспешных штурмовых действий на позиции Сил обороны.

"В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потерь в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — говорят в Генштабе.

Утреннее возведение Генштаба 1 января. Фото: скриншот

Потери оккупантов по состоянию на 1 января

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали около 780 российских оккупантов. Также враг потерял немало танков, боевых бронемашин, артиллерийские системы и другую технику.

Общие потери оккупантов за время полномасштабной войны следующие:

личного состава — около 360 010 (+780) человек,

танков — 5 983 (+6) единицы,

боевых бронированных машин — 11 087 (+17) единиц,

артиллерийских систем — 8 482 (+18) единицы,

РСЗО — 943 (+0) единицы,

средства ПВО — 625 (+2) единиц,

самолетов — 329 (+0) единиц,

вертолетов — 324 (+0) единицы,

БпЛА оперативно-тактического уровня — 6 657 (+66) единиц,

крылатых ракет — 1 709 (+0) единиц,

кораблей / катеров — 23 (+0) единицы,

подлодок — 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн — 11 330 (+38) единиц,

специальной техники — 1 277 (+9) единиц.

Потери оккупантов по состоянию на 1 января. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, в Генштабе рассказали, что за сутки оккупационная армия выпустила по Украине 96 ударных дронов типа "Shahed-131/136". Силами и средствами ПВО уничтожены 66 ударных БпЛА.

Также аналитики ISW отметили, что российские оккупанты, а именно воздушно-десантные силы (ВДВ), несут большие потери во время наступательных операций российской пехоты на нескольких направлениях фронта. По словам одного из российских милблогеров, подразделения российских сил ВДВ теряют много живой силы, не имея возможности отдохнуть и восстановиться.