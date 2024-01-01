Важкі бої та втрати окупантів — зведення Генштабу

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Creative Commons

За попередню добу на фронті відбулося 55 бойових зіткнень. Окупанти не залишають спроб оточити Авдіївку та постійно штурмують місто, а наші військові своєю чергою завдають їм колосальних втрат.

Про це йдеться в ранковому зведення Генштабу ЗСУ.

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У Генштабі розповіли, що українська авіація протягом попередньої доби завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу росіян.

Окрім того, підрозділи ракетних військ уразили дев'ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також три склади боєприпасів та пункт управління противника.

Ситуація на гарячих напрямках

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 11 ворожих атак. Це трапилося поблизу Синьківки та Петропавлівки Харківської області, там загарбники безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак противника біля Богданівки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку ситуація одна з найскладніших. Наші захисники стримують росіян, які не полишають спроб оточити Авдіївку. Так, Сили оборони за попередню добу відбили чотири атаки окупантів в районах Степового, Авдіївки та ще 14 атак неподалік Первомайського, Невельського Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили п'ять ворожих атак поблизу Роботиного та південніше Новодарівки Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують розширювати плацдарм та стримувати росіян, які попри шалені втрати не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Так протягом минулої доби противник здійснив 13 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони.

"Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", — кажуть в Генштабі.

Ранкове зведення Генштабу 1 січня. Фото: скриншот

Втрати окупантів станом на 1 січня

За минулу добу українські військові ліквідували близько 780 російських окупантів. Також ворог втратив чимало танків, бойових бронемашин, артилерійські системи та іншу техніку.

Загальні втрати окупантів за час повномасштабної війни наступні:

особового складу — близько 360 010 (+780) осіб,

танків — 5 983 (+6) одиниці,

бойових броньованих машин — 11 087 (+17) одиниць,

артилерійських систем — 8 482 (+18) одиниці,

РСЗВ — 943 (+0) одиниці,

засоби ППО — 625 (+2) одиниць,

літаків — 329 (+0) одиниць,

гелікоптерів — 324 (+0) одиниці,

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 6 657 (+66) одиниць,

крилатих ракет — 1 709 (+0) одиниць,

кораблів / катерів — 23 (+0) одиниці,

підводних човнів — 1 (+0) одиниця,

автомобільної техніки та автоцистерн — 11 330 (+38) одиниць,

спеціальної техніки — 1 277 (+9) одиниць.

Втрати окупантів станом на 1 січня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, у Генштабі розповіли, що за добу окупаційна армія випустила по Україні 96 ударних дронів типу "Shahed-131/136". Силами та засобами ППО знищено 66 ударних БпЛА.

Також аналітики ISW зазначили, що російські окупанти, а саме повітряно-десантні сили (ВДВ), зазнають великих втрат під час наступальних операцій російської піхоти на кількох напрямках фронту. За словами одного з російських мілблогерів, підрозділи російських сил ВДВ втрачають багато живої сили, не маючи змоги відпочити та відновитися.