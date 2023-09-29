Великобритания ввела новые санкции против гауляйтеров РФ в Украине

Британское правительство. Фото: Britannica

В Великобритании были введены новые санкции против России. Правительство страны решило заморозить активы оккупационных администраций РФ, управляющие на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом пишет The Guardian.

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Отмечается, что новые санкции запрещают назначенным россиянами так называемым "главам" въезд на территорию Великобритании.

Эти ограничения будут действовать для руководителей российских оккупационных администраций, а именно в Запорожской, Херсонской, Донецкой областях и в Крыму.

По словам министра иностранных дел Британии Джеймса Клеверли, его страна никогда не будет признавать посягательства РФ на территорию Украины.

Ответ на незаконные выборы РФ

В свою очередь, по информации прессслужбы правительства Великобритании, страна решила ввести 11 новых статусов, таким образом отвечая на попытки РФ легитимизировать свое незаконное руководство над Херсоном, Запорожьем, Донецком, Луганском и Крымом. Отмечается, что эти территории являются частью независимой Украины.

Кроме того, в список санкций попали:

министр по чрезвычайным ситуациям России Александр Куренков,

секретарь ЦИК России Наталья Бударина,

глава так называемой Херсонской ОГА Андрей Алексиенко,

глава "избирательной комиссии" в Херсоне Марина Захарова.

"В последней тщетной попытке нормализовать нелегитимный контроль России над суверенной украинской территорией, Россия организовала незаконные фиктивные "выборы" в начале этого месяца. Эти выборы являются очередным нарушением территориальной целостности Украины и Устава ООН. Ранее в этом месяце Великобритания подтвердила Совету Безопасности ООН доказательства того, что результаты были заранее определены", — добавляют в сообщении.

Кто еще попал в список

Как известно, в общей сложности страна ввела санкции против более 1 800 физических и юридических лиц, среди них более 1 600 были под санкциями после полномасштабной войны, начатой РФ.

Среди них:

29 банков, имеющих более 90% банковского сектора РФ;

129 олигархов, в общей сложности их капитал составлял в начале вторжения около 145 миллиардов фунтов стерлингов.

"Более 20 миллиардов фунтов стерлингов двусторонней торговли между Великобританией и Россией (данные за 2021 год) сейчас находятся под полными или частичными санкциями, и российского импорта в Великобританию упало на 98,2%, а экспорта Великобритании в Россию – на 7 %", — подытожили в пресс-службе правительства страны.

Напомним, Канада ввела еще более 60 санкций против России. Так, под ограничения попали организации, университеты и отдельные лица.