Великобритания ввела новые санкции против гауляйтеров РФ в Украине
В Великобритании были введены новые санкции против России. Правительство страны решило заморозить активы оккупационных администраций РФ, управляющие на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом пишет The Guardian.
Запреты из-за новых санкций
Отмечается, что новые санкции запрещают назначенным россиянами так называемым "главам" въезд на территорию Великобритании.
Эти ограничения будут действовать для руководителей российских оккупационных администраций, а именно в Запорожской, Херсонской, Донецкой областях и в Крыму.
По словам министра иностранных дел Британии Джеймса Клеверли, его страна никогда не будет признавать посягательства РФ на территорию Украины.
Ответ на незаконные выборы РФ
В свою очередь, по информации прессслужбы правительства Великобритании, страна решила ввести 11 новых статусов, таким образом отвечая на попытки РФ легитимизировать свое незаконное руководство над Херсоном, Запорожьем, Донецком, Луганском и Крымом. Отмечается, что эти территории являются частью независимой Украины.
Кроме того, в список санкций попали:
- министр по чрезвычайным ситуациям России Александр Куренков,
- секретарь ЦИК России Наталья Бударина,
- глава так называемой Херсонской ОГА Андрей Алексиенко,
- глава "избирательной комиссии" в Херсоне Марина Захарова.
"В последней тщетной попытке нормализовать нелегитимный контроль России над суверенной украинской территорией, Россия организовала незаконные фиктивные "выборы" в начале этого месяца. Эти выборы являются очередным нарушением территориальной целостности Украины и Устава ООН. Ранее в этом месяце Великобритания подтвердила Совету Безопасности ООН доказательства того, что результаты были заранее определены", — добавляют в сообщении.
Кто еще попал в список
Как известно, в общей сложности страна ввела санкции против более 1 800 физических и юридических лиц, среди них более 1 600 были под санкциями после полномасштабной войны, начатой РФ.
Среди них:
- 29 банков, имеющих более 90% банковского сектора РФ;
- 129 олигархов, в общей сложности их капитал составлял в начале вторжения около 145 миллиардов фунтов стерлингов.
"Более 20 миллиардов фунтов стерлингов двусторонней торговли между Великобританией и Россией (данные за 2021 год) сейчас находятся под полными или частичными санкциями, и российского импорта в Великобританию упало на 98,2%, а экспорта Великобритании в Россию – на 7 %", — подытожили в пресс-службе правительства страны.
Напомним, Канада ввела еще более 60 санкций против России. Так, под ограничения попали организации, университеты и отдельные лица.