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Велика Британія запровадила нові санкції проти гауляйтерів РФ в Україні

29 вересня 2023 16:31
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Велика Британія запровадила нові санкції проти гауляйтерів РФ в Україні
Британський уряд. Фото: Britannica
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Великій Британії запровадили нові санкції проти Росії. Уряд країни вирішив заморозити активи окупаційних адміністрацій РФ, які керують на тимчасово окупованих територіях України. 

Про це пише The Guardian.

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Заборони через нові санкції

Зазначається, що нові санкції забороняють призначеним росіянами так званим "очільникам" в’їзд на територію Великої Британії. 

Ці обмеження будуть діяти для "керівників" російських окупаційних адміністрацій, а саме в Запорізькій, Херсонській, Донецькій областях та в Криму.

За словами міністра закордонних справ Британії Джеймса Клеверлі, його країна ніколи не визнаватиме зазіхань РФ на територію України.

Відповідь на незаконні вибори РФ

Своєю чергою за інформацією пресслужби уряду Великої Британії, країна вирішила запровадити 11 нових статусів, таким чином відповідаючи на спроби РФ легітимізувати своє незаконне керівництво над Херсоном, Запоріжжям, Донецьком, Луганськом та Кримом. Зазначається, що ці території є частиною незалежної України.

Крім того, до переліку санкцій потрапили:

  • міністр з надзвичайних ситуацій Росії Олександр Куренков,
  • секретар ЦВК Росії Наталія Бударіна, 
  • голова так званої Херсонської ОДА Андрій Алексієнко,
  • голова "виборчої комісії" в Херсоні Марина Захарова.

"В останній марній спробі нормалізувати нелегітимний контроль Росії над суверенною українською територією, Росія організувала незаконні фіктивні "вибори" на початку цього місяця. Ці вибори є черговим порушенням територіальної цілісності України та Статуту ООН. Раніше цього місяця Велика Британія підтвердила Раді Безпеки ООН докази того, що результати були заздалегідь визначені", — додають у повідомленні.

Хто ще потрапив до списку

Як відомо, в загальному країна запровадила санкції проти понад 1 800 фізичних та юридичних осіб, серед них понад 1 600 були під санкціями після повномасштабної війни, яку розпочала РФ.

Серед них:

  • 29 банків, які мають понад 90% банківського сектора РФ;
  • 129 олігархів, загалом їхній капітал становив на початку вторгнення біля 145 мільярдів фунтів стерлінгів.

"Понад 20 мільярдів фунтів стерлінгів двосторонньої торгівлі між Великою Британією та Росією (дані за 2021 рік) зараз перебувають під повними або частковими санкціями, і російського імпорту до Великобританії впало на 98,2%, а експорту Великої Британії до Росії – на 77,4%", — підсумували у пресслужбі уряду країни. 

Нагадаємо, Канада запровадила ще понад 60 санкцій проти Росії. Так під обмеження потрапили організації, університети та окремі особи. 

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