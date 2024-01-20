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"Большое наступление" РФ — в ЦСК сделали заявление

20 января 2024 05:34
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
"Большое наступление" РФ - стоит ли бояться - в ЦСК сделали заявление
В ЦСК сделали заявление о наступлении РФ. Фото: ЦСК
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

В иностранных СМИ появились сообщения о "большом наступлении" российских оккупантов на Украину. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности (ЦСК) призывают не паниковать по этому поводу.

Об этом говорится в сообщении Центра Facebook.

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"СМИ пишут о планах россии на новое "большое наступление". Но паниковать из-за этих статей не нужно, и вот почему", — утверждают в ЦСК.

Как известно, издание Financial Times опубликовало материал о том, что российская армия может планировать крупномасштабное наступление в Украине уже этим летом, чтобы полностью захватить Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области.

"Отдельной "изюминкой" стала часть статьи, в которой говорится, что Кремль не исключает еще одну попытку захвата Харькова или Киева. Звучит, конечно, страшно, и отдает паническими настроениями. Но по сути ничего нового журналисты не сказали. Очевидно, что Путин не отказался от идеи захватить всю Украину и продолжает бросать весь имеющийся ресурс на фронт", — подчеркнули в Центре стратегических коммуникаций.

Там добавили, что это не означает, что планы Кремля осуществятся.

"Ведь ведь ВСУ продолжают держать оборону, а Киев — надежно защищен. Оккупанты не смогли дойти до столицы в начале 2022-го, когда украинская армия была слабее и менее вооружена, поэтому сейчас им это не удастся и подавно. Вместо того, чтобы паниковать и накручиваться , помогайте Силам обороны: донатьте, волонтере, распространяйте важную и проверенную информацию", — отметили в Центре.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил, что не откажется от оккупированных территорий Украины. По его словам, все вроде бы понимают, что это невозможно.

В свою очередь мирные жители западных стран должны готовиться к "всесторонней войне" с Российской Федерацией. По словам главы военного комитета НАТО Роба Бауэра, Вооруженные силы уже готовы к началу возможной войны, однако гражданские тоже должны быть готовы к вероятному конфликту, что потребует значительных изменений в их жизни.

российские войска
оккупанты
война в Украине
вторжение

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