"Великий наступ" РФ — чи варто боятися - у ЦСК зробили заяву

У ЦСК зробили заяву щодо наступу РФ. Фото: ЦСК

У іноземних ЗМІ з'явилися повідомлення про "великий наступ" російських окупантів на Україну. У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (ЦСК) закликають не панікувати з цього приводу.

Про це йдеться у повідомленні Центру у Facebook.

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"ЗМІ пишуть про плани росії на новий "великий наступ". Та панікувати через ці статті не потрібно, і ось чому", — стверджують у ЦСК.

Як відомо, видання Financial Times опублікувало матеріал про те, що російські армія може планувати великомасштабний наступ в Україні вже цього літа, аби повністю захопити Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області.

"Окремою "родзинкою" стала частина статті, в якій йдеться про те, що Кремль не відкидає ще одну спробу захоплення Харкова чи Києва. Звучить, звісно, страшно, та віддає панічними настроями. Але по суті нічого нового журналісти не сказали. Очевидно, що Путін не відмовився від ідеї захопити всю Україну та продовжує кидати весь наявний ресурс на фронт", — підкреслили у Центрі стратегічних комунікацій.

Там додали, що це не означає, що плани Кремля здійсняться.

"Адже ЗСУ продовжують тримати оборону, а Київ — надійно захищений. Окупанти не змогли дійти до столиці на початку 2022-го, коли українська армія була слабшою та менш озброєною, тож зараз їм це не вдасться і поготів. Замість того, щоб панікувати та накручуватися, допомагайте Силам оборони: донатьте, волонтерте, поширюйте важливу та перевірену інформацію", — наголосили у Центрі.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що не відмовиться від окупованих територій України. За його словами, всі нібито розуміють, що це неможливо.

Своєю чергою мирні жителі західних країн повинні готуватися до "всебічної війни" з Російською Федерацією. За словами очільника військового комітету НАТО Роба Бауера, Збройні сили вже готові до початку можливої війни, проте цивільні теж мають бути готові до ймовірного конфлікту, що вимагатиме значних змін в їхньому житті.