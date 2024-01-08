Ветеран российско-украинской войны рассказал, каким был 2023 год для фронта

Предприниматель и ветеран российско-украинской войны Александр Матяш. Фото: скриншот из видео

Предприниматель и ветеран российско-украинской войны Александр Матяш в новом материале проекта "Украинский Свидетель" рассказал, каким был 2023 год для фронта. Военный участвовал в летней кампании на Запорожском направлении, был под Работино. За прошлый год Матяша чуть не убили два раза.

Ровно год назад "Украинский Свидетель" уже брал интервью в Александра. Накануне нового 2024 журналисты пообщались с ним снова.

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Военный рассказал, как изменились боевые действия российско-украинской войны в 2023 году, в частности, благодаря FPV.

"Россияне начали массово использовать дроны летом на Запорожском направлении. Мы также их используем. Это создает проблемы с логистикой для обеих сторон. Раньше я мог подъехать на авто за километр до линии соприкосновения, эвакуировать раненого. Сейчас это невозможно, ведь FPV могут преодолевать расстояния до 20 километров. Чтобы выйти на позицию, ты должен пройти 7-8 километров пешком", — говорит Матяш.

Предприниматель и ветеран российско-украинской войны Александр Матяш. Фото: скриншот из видео

По его словам, изменился также и характер ранений бойцов. Он рассказал, что в первые месяцы полномасштабной войны это были преимущественно осколочные ранения от артиллерии, а во время боев за Бахмут преобладали пулевые. Теперь это поражение FPV-дронами.

По мнению военного, пришло время менять повестку дня в обществе.

"С украинцами разговаривают, как с детьми — мол, не волнуйтесь, все будет хорошо. В пресс-конференции Валерия Залужного мне понравилось, что он разговаривал с аудиторией, как со взрослыми. Время идет, надо брать на себя ответственность", — подчеркнул он.

Александр говорит, что больше шансов победить — у гибких и адаптивных, и россияне имеют в этом определенные успехи.

"Они делают выводы из своих ошибок. У них есть, чему поучиться. Посмотрите на линии укреплений в районе Токмака, там все очень непросто. Теперь выводы должны делать мы", — добавил военный.

Напомним, российские оккупанты обустраивают укрытие из тел своих "собратьев". Такое заметили на Авдеевском направлении, где работали украинские военные.

Также мы писали, что украинские военные уничтожили уже более 365 тысяч российских захватчиков. Силы обороны мужественно отражают все атаки врага и на Херсонском направлении продолжают мероприятия по расширению плацдарма.

Добавим, командующий Объединенных Сил Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев побывал на месте расположения одного из опорных пунктов подразделения, выполняющего боевые задания в Киевской области. Ему удалось ознакомиться с состоянием боевой готовности и тылового обеспечения военных.