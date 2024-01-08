Ветеран російсько-української війни розповів, яким був 2023 рік для фронту

Підприємець та ветеран російсько-української війни Олександр Матяш. Фото: скриншот з відео

Підприємець та ветеран російсько-української війни Олександр Матяш у новому матеріалі проєкту "Український Свідок" розповів, яким був 2023 рік для фронту. Військовий брав участь у літній кампанії на Запорізькому напрямку, був під Роботиним. За минулий рік Матяша ледве не вбили два рази.

Рівно рік тому "Український Свідок" вже брав інтерв’ю в Олександра. Напередодні нового 2024 року журналісти поспілкувались із ним знов.

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Військовий розказав, як змінилися бойові дії російсько-української війни у 2023 році, зокрема, завдяки FPV.

"Росіяни почали масово використовувати дрони влітку на Запорізькому напрямку. Ми також їх використовуємо. Це створює проблеми з логістикою для обох сторін. Раніше я міг під’їхати на авто за кілометр до лінії зіткнення, евакуювати пораненого. Зараз це неможливо, адже FPV можуть долати відстані до 20 кілометрів. Аби вийти на позицію, ти мусиш пройти 7-8 кілометрів пішки", — каже Матяш.

Підприємець та ветеран російсько-української війни Олександр Матяш. Фото: скриншот з відео

За його словами, змінився також і характер поранень бійців. Він розповів, що у перші місяці повномасштабної війни це були переважно уламкові поранення від артилерії, а під час боїв за Бахмут переважали кульові. Тепер це ураження FPV-дронами.

На думку військового, прийшов час змінювати порядок денний у суспільстві.

"З українцями розмовляють, як з дітьми — мовляв, не хвилюйтесь, все буде добре. У пресконференції Валерія Залужного мені сподобалось, що він розмовляв з аудиторією, як з дорослими. Час спливає, треба брати на себе відповідальність", — наголосив він.

Олександр каже, що більше шансів перемогти — у гнучких та адаптивних, і росіяни мають в цьому певні успіхи.

"Вони роблять висновки зі своїх помилок. У них є, чому повчитись. Подивіться на лінії укріплень в районі Токмака, там все дуже непросто. Тепер висновки маємо робити ми", — додав військовий.

Нагадаємо, російські окупанти облаштовують укриття з тіл своїх "побратимів". Таке помітили на Авдіївському напрямку, де працювали українські військові.

Також ми писали, що українські військові знищили вже понад 365 тисяч російських загарбників. Сили оборони мужньо відбивають усі атаки ворога та на Херсонському напрямку надалі продовжують заходи із розширення плацдарму.

Додамо, командувач Об’єднаних Сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв побував на місці розташування одного з опорних пунктів підрозділу, який виконує бойові завдання у Київській області. Йому вдалося ознайомитися зі станом бойової готовності та тилового забезпечення військових.