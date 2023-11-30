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Взрывы на Хмельнитчине — стали известны подробности атаки

30 ноября 2023 08:03
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Взрывы на Хмельнитчине — стали известны подробности атаки
Взрывы в Хмельницкой области. Иллюстративное фото: Волынь24
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Шепетовку на Хмельнитчине атаковали вражеские беспилотники сегодня ночью, 30 ноября. Жители слышали громкие взрывы в городе. Во время вражеской атаки работали силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

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Атака Хмельнитчины 30 ноября

Сегодня ночью враг атаковал Хмельницкую область. Под прицелом оказался город Шепетовка. Местные телеграмм-каналы сообщали об ударных БпЛА над городом.

Уведомление об угрозе БпЛА
Уведомление об угрозе БпЛА. Фото: скриншот поста местного телеграмм-канала

По словам Сергея Тюрина, в городе работали системы ПВО и сбили вражеские беспилотники. Однако произошло падение обломков на территорию завода. Пострадавших нет.

"В результате их сбития обломки упали на территории бывшего завода. Травмированных нет. Пожар отсутствует. Повреждения устанавливаются", — отметил заместитель начальника Хмельницкой ОВА.

Подробности атаки Шепетовки
Подробности атаки Шепетовки. Фото: скриншот поста Тюрина

Напомним, под прицелом врага оказалась также Винницкая область. Звуки взрывов были слышны около 4:40 во время воздушной тревоги в регионе. Произошла атака вражеских "шахедов".

Добавим, российские войска с временно оккупированного левобережья нанесли удар по Херсону. Горожане слышали взрывы в нескольких районах правобережья. Есть повреждения жилых домов.

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