Взрывы на Хмельнитчине — стали известны подробности атаки
Шепетовку на Хмельнитчине атаковали вражеские беспилотники сегодня ночью, 30 ноября. Жители слышали громкие взрывы в городе. Во время вражеской атаки работали силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.
Атака Хмельнитчины 30 ноября
Сегодня ночью враг атаковал Хмельницкую область. Под прицелом оказался город Шепетовка. Местные телеграмм-каналы сообщали об ударных БпЛА над городом.
По словам Сергея Тюрина, в городе работали системы ПВО и сбили вражеские беспилотники. Однако произошло падение обломков на территорию завода. Пострадавших нет.
"В результате их сбития обломки упали на территории бывшего завода. Травмированных нет. Пожар отсутствует. Повреждения устанавливаются", — отметил заместитель начальника Хмельницкой ОВА.
Напомним, под прицелом врага оказалась также Винницкая область. Звуки взрывов были слышны около 4:40 во время воздушной тревоги в регионе. Произошла атака вражеских "шахедов".
Добавим, российские войска с временно оккупированного левобережья нанесли удар по Херсону. Горожане слышали взрывы в нескольких районах правобережья. Есть повреждения жилых домов.
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